Una minera canadiense encontró cobre y oro en Malargüe y ahora apunta a perforar más profundo

exploracion mineria kobrea malargue Kobrea terminó la primera campaña de exploración en el Malargüe Distrito Occidental Minero.

Las 8 claves del hallazgo de la minera Kobrea

Primera perforación: el programa de Kobrea Exploration Corp. sumó 2.358 metros en seis pozos y marcó el inicio formal de la perforación cuprífera en el oeste de Malargüe.

Exploration Corp. sumó 2.358 metros en seis pozos y marcó el inicio formal de la perforación cuprífera en el oeste de Malargüe. Sistema mineralizado: la campaña confirmó la presencia de un gran sistema de cobre, oro y molibdeno asociado a un pórfido.

asociado a un pórfido. Señales geológicas: los trabajos detectaron mineralización vinculada a vetas de cuarzo y alteraciones típicas de sistemas cupríferos de gran escala.

vinculada a vetas de cuarzo y alteraciones típicas de sistemas cupríferos de gran escala. Problemas técnicos: tres perforaciones con presencia de cobre debieron detenerse antes de alcanzar la profundidad prevista por fallas geológicas.

debieron detenerse antes de alcanzar la profundidad prevista por fallas geológicas. Potencial en profundidad: la empresa aseguró que las señales geológicas se intensifican a medida que las perforaciones avanzan, por lo que el núcleo del sistema seguiría sin ser alcanzado.

avanzan, por lo que el núcleo del sistema seguiría sin ser alcanzado. Fase 2: Kobrea informó que analiza nuevos equipos y técnicas para perforar más profundo en la próxima campaña.

informó que analiza nuevos equipos y técnicas para perforar más profundo en la próxima campaña. Exploración parcial: durante esta primera etapa solo se perforó una parte del área objetivo, de aproximadamente 2 kilómetros por 2 kilómetros.

parcial: durante esta primera etapa solo se perforó una parte del área objetivo, de aproximadamente 2 kilómetros por 2 kilómetros. Distrito poco explorado: El Perdido representa apenas el tercer programa de perforación realizado en todo el distrito minero del oeste malargüino.

mineria kobrea fase 2 Imágenes de muestras de roca obtenidas en las perforaciones mineras realizadas este año en El Perdido.

Las conclusiones de la primera exploración minera en Malargüe

“Este primer programa de perforación en El Perdido ha confirmado un gran sistema de pórfido mineralizado. Los grados de cobre, oro y molibdeno que se han intersectado hasta la fecha son consistentes con los márgenes y niveles superiores de un sistema de pórfido”, afirmó James Hedalen, CEO de Kobrea.

Con esa definición, la empresa explicó que las primeras perforaciones encontraron señales típicas de un gran sistema mineralizado, aunque todavía en sectores considerados periféricos o superficiales del yacimiento.

“La alteración, el venado y la intensidad de los sulfuros aumentan con la profundidad, apuntando hacia un núcleo potásico por debajo de los niveles alcanzados esta temporada. Esperamos profundizar en el núcleo de este sistema en la Fase 2”, agregó Hedalen.

En términos simples, la minera sostiene que las señales geológicas mejoran a medida que las perforaciones avanzan en profundidad, lo que indicaría que la zona central del sistema -donde podría concentrarse la mayor mineralización- todavía no fue alcanzada.

Así fue la primera perforación en El Perdido

La construcción del camino de acceso y del campamento de exploración comenzó en noviembre de 2025 y finalizó a principios de enero de 2026. Poco después arrancó la campaña de perforación, que se extendió entre el 18 de enero y el 22 de abril de este año.

La empresa ya adelantó que prevé realizar nuevas perforaciones en El Perdido durante la próxima temporada de exploración.

mineria perforacion kobrea major drilling La minera Kobrea halló cobre, oro, molibdeno y plata.

En total, Kobrea ejecutó seis pozos diamantinos que sumaron 2.358 metros. La campaña exploró solo una parte del área objetivo -de aproximadamente 2 kilómetros por 2 kilómetros- donde detectó cobre asociado a vetas de cuarzo y alteraciones geológicas típicas de los sistemas de pórfido cuprífero.

Según la compañía, la distribución de minerales y alteraciones observadas en profundidad sugiere que el núcleo principal del sistema todavía no fue alcanzado y podría encontrarse a mayores profundidades.

Las condiciones geológicas también complicaron parte de los trabajos: solo tres de los seis pozos lograron llegar a la profundidad prevista originalmente.

Las muestras extraídas en El Perdido fueron procesadas y analizadas en laboratorios especializados de Mendoza bajo estándares internacionales de calidad. Además, Kobrea aseguró que los resultados fueron sometidos a controles internos y externos utilizados habitualmente en exploración minera.