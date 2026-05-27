Después de más de 100 años sin fluir, este río vuelve a correr y es la restauración fluvial más grande de la historia

Después de más de 100 años sin fluir libremente, este río vuelve a correr y es la restauración fluvial más grande de la historia

Lo que en su momento fue concebido como una solución energética terminó alterando de forma radical el ecosistema del río. Las represas bloquearon el flujo natural de sedimentos y cortaron el acceso a más de 640 kilómetros de hábitat clave para especies como el salmón. Con el paso del tiempo, el Klamath dejó de ser uno de los ríos más productivos en salmón de la costa oeste y pasó a convertirse en una serie de embalses de aguas estancadas, más cálidas y en ocasiones tóxicas.

Esta transformación afectó especialmente al salmón Chinook, una especie migratoria que nace en el río, viaja al océano y regresa al mismo punto para reproducirse. Al encontrarse con barreras infranqueables, sus poblaciones colapsaron, generando un efecto dominó en todo el ecosistema, desde aves rapaces hasta osos y bosques que dependían indirectamente de su presencia.

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El río que vuelve a fluir y trae al salmón de vuelta

Más de un siglo después, en octubre de 2024, la demolición de la última de estas represas marcó un hito histórico en la recuperación del río. El proyecto no solo representó un desafío de ingeniería, sino también un cambio profundo en la relación entre infraestructura y naturaleza.

En pocas semanas tras la liberación del cauce, el río comenzó a mostrar señales claras de regeneración: el salmón Chinook regresó a nadar aguas arriba, atravesando zonas donde durante más de cien años había sido imposible su paso. Incluso se encontraron huevos en afluentes donde la especie no había sido vista en décadas, un fenómeno que los científicos atribuyen al persistente instinto migratorio de estos peces.

Para las comunidades indígenas Yurok, Karuk y Hoopa, que impulsaron durante años la remoción de las represas, este regreso trasciende lo ecológico. El retorno del salmón también significa la recuperación de un vínculo cultural y espiritual que había sido interrumpido durante generaciones, ligado a sus ceremonias, su identidad y su forma de vida.