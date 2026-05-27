Identificaron al hombre que murió en el terrible accidente fatal entre dos motos

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Accidente en San Juan: quién era el hombre fallecido

El hombre que perdió la vida en el lugar del accidente en San Juan fue identificado oficialmente por las autoridades como Marcelo Alejandro Álvarez.

Edad: tenía 39 años.

Origen: era oriundo del mismo departamento de Chimbas y residía en el barrio 7 de Septiembre.

Vehículo: al momento de la tragedia se movilizaba a bordo de una moto marca Yamaha FZ.

Tras las tareas forenses en la escena del accidente, el cuerpo de Álvarez fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente instruida por la Justicia.

Marcelo-Alejandro-Álvarez-accidente-san-juan Foto: gentileza tiempodesanjuan.com

Cómo fue el fatal accidente en San Juan

La investigación de la mecánica del impacto quedó en manos de la UFI de Delitos Especiales, con la intervención del fiscal Roberto Ginsberg y el ayudante fiscal César Recio.

Según la reconstrucción preliminar de la tragedia, el lamentable desenlace fue producto de un choque por alcance seguido de un despiste fatal.

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Álvarez circulaba en su moto por calle 25 de Mayo cuando impactó de lleno contra la parte trasera de otra moto que transitaba por la misma arteria.

La violencia de esta primera colisión hizo que Álvarez perdiera el dominio de su rodado de manera abrupta.

Inmediatamente después del impacto, el hombre salió despedido y terminó golpeando de forma brutal contra un árbol ubicado a la vera del camino, lo que le provocó la muerte prácticamente en el acto debido a las graves heridas sufridas.

Por su parte, el conductor del otro rodado involucrado -un joven de 27 años- sobrevivió al accidente, pero quedó demorado preventivamente en la Comisaría 17ma.

Ambas motos fueron secuestradas para ser sometidas a pericias técnicas mientras la fiscalía intenta determinar con precisión las responsabilidades y los pormenores de la colisión que conmocionó todo San Juan.