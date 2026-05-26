Una adolescente de 14 años fue víctima de abuso sexual y la Justicia de Frías, Santiago del Estero, detuvo a un adulto, sospechoso de ultrajarla aprovechándose del excesivo consumo de alcohol de la víctima.
Una adolescente santiagueña se presentó en el hospital sin ropa interior tras ser abusada por un amigo
Una adolescente de 14 años fue asistida en el Hospital Zonal de Frías. La Justicia de Santiago del Estero ordenó la detención de un adulto acusado de abuso sexual
Así se desprende de la investigación que lleva adelante la fiscal, Analía Nóblega Rayó, quien acusa al adulto de "abuso sexual con acceso carnal".
Según la denuncia de la madre de la menor, un profesional la llamó por teléfono desde el Hospital Zonal de Santiago del Estero. En minutos, le informó que su hija había llegado ebria y sin ropa interior. Al instante, le informó que había sido violada por un sujeto, con el cual estuvo bebiendo cervezas toda la noche.
Ya de madrugada surgieron mas detalles del aberrante hecho. Aparentemente había otros "amigos" que se fueron de la casa y dejaron sola a la víctima con el adulto. La menor se acostó con alto grado de ebriedad. A su lado lo hizo el sujeto. Luego la redujo y sometió sexualmente. Como ella lloraba, la insultó y, una vez saciados sus bajos instintos la echó de la vivienda.
Siempre basándose en información de la causa, trascendió que el sujeto fue apresado y antes del fin de semana, la jueza de Control y Garantías, Roxana Cejas Ramírez, desestimó un requerimiento de libertad.
Para la magistrada, la investigación es muy temprana y ahora deben desfilar los otros invitados a la reunión, tras cuya partida el solitario "anfitrión" dio rienda suelta a sus aberrantes apetitos.
La adolescente ahora enfrenta un proceso de reinserción, ya que los investigadores afrontan el desafío de alejarla también del consumo problemático de alcohol.