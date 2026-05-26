Una adolescente santiagueña se presentó en el hospital sin ropa interior tras ser abusada por un amigo

Ya de madrugada surgieron mas detalles del aberrante hecho. Aparentemente había otros "amigos" que se fueron de la casa y dejaron sola a la víctima con el adulto. La menor se acostó con alto grado de ebriedad. A su lado lo hizo el sujeto. Luego la redujo y sometió sexualmente. Como ella lloraba, la insultó y, una vez saciados sus bajos instintos la echó de la vivienda.

Siempre basándose en información de la causa, trascendió que el sujeto fue apresado y antes del fin de semana, la jueza de Control y Garantías, Roxana Cejas Ramírez, desestimó un requerimiento de libertad.

Para la magistrada, la investigación es muy temprana y ahora deben desfilar los otros invitados a la reunión, tras cuya partida el solitario "anfitrión" dio rienda suelta a sus aberrantes apetitos.

La adolescente ahora enfrenta un proceso de reinserción, ya que los investigadores afrontan el desafío de alejarla también del consumo problemático de alcohol.