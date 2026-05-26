Tras el destrato de Néstor Lorenzo en Colombia, Sebastián Villa le dio una gran noticia a Independiente Rivadavia

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Lo cierto es que Lorenzo hizo viajar inútilmente a Sebastián Villa a Bogotá, fue al menos irresponsable al citarlo cuando está en plena disputa de la Copa Libertadores y finalmente no tuvo la valentía de incluirlo en el plantel mundialista frente a la presión de algunos medios del país cafetero y del propio presidente de la Federación Colombiana, Ramón Jesurún, a quien más de uno le adjudica la decisión final.

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Lamentablemente Villa no irá al Mundial y el mal manejo del entrenador no sorprende ya que ante los méritos que el jugador viene haciendo dentro de la cancha desde hace dos años solo lo incluyó en la lista previa de 55 nombres, pero nunca le dio una verdadera oportunidad como lo merecía.

Sebastián Villa viaja a Bolivia para sumarse a Independiente Rivadavia

Ante la decisión polémica de Lorenzo, Villa respondió publicando en sus redes sociales un saludo para su pareja y madre de su futura hija, y un posteo que lo incluye en el once ideal del Torneo Apertura de la Liga Profesional, donde lideró a Independiente Rivadavia como el equipo que más puntos sumó.

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Luego, se confirmó que el capitán de la Lepra viajará desde Bogotá a Santa Cruz de la Sierra para estar este miércoles frente a Bolívar en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores en la que el conjunto dirigido por Alfredo Berti está invicto y clasificado primero a los octavos de final.