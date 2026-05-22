Sebastián Villa no volvió a Mendoza con Independiente Rivadavia y viajó a Colombia: los motivos

En virtud del nivel mostrado en Independiente Rivadavia, y ratificado este jueves con un golazo de su sello, Villa forma parte de la lista previa de 55 jugadores anunciada por Lorenzo y en los próximos días sabrá si tendrá o no la posibilidad de jugar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Con 30 años cumplidos en el viaje de ida a Caracas, y a punto de ser padre por primera vez, Sebastián Villa tenía como uno de sus grandes objetivos personales volver a la Selección de su país y jugar el Mundial cuándo relanzó, con gran éxito, su carrera futbolística en Mendoza.

Sebastián Villa, una baja para los próximos partidos de Independiente Rivadavia

La convocatoria de Villa lo descarta para el partido que Independiente Rivadavia debe jugar el miércoles 27, en Santa Cruz de la Sierra ante Bolívar, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores y también el martes 2 de junio, en Córdoba ante Tigre, por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Como cada vez que se acerca el mercado de pases aparecen los rumores sobre el futuro del delantero, pero el propio Agustín Vila negó este jueves en Caracas que haya una oferta de Boca: "Me parecería absolutamente imprudente porque todavía el jugador está en competencia. Me parecería sacarlo de eje, ponerle otra preocupación a Sebastián".

Por otra parte, antes de partir a Venezuela, el propio Villa indicó dos objetivos a futuro en la Lepra al decir: "Tenemos la Copa Libertadores, y también tenemos una final con Estudiantes (por la Supercopa Argentina). Cada partido para nosotros es muy importante y esperamos representar a Independiente Rivadavia como se debe".