(Enviada especial) Sebastián Villa celebró su cumpleaños número 30 en un momento muy especial tanto en lo personal como en lo deportivo y en una jornada diferente para él y todo el plantel de Independiente Rivadavia marcada por la larga travesía entre Mendoza y Caracas donde este jueves jugará ante Deportivo La Guaira por la Copa Libertadores.
Sebastián Villa llegó a los 30, en la dulce espera y con un regalo especial para Independiente Rivadavia
Sebastián Villa celebró su cumpleaños número 30 en un momento muy especial y en una jornada diferente para él y todo el plantel de Independiente Rivadavia marcada por la larga travesía entre Mendoza y Caracas.
Desde temprano el atacante colombiano recibió el afecto del club del Parque, de sus compañeros y de los hinchas de la Lepra, tanto los privilegiados que compartieron el chárter con el equipo que dirige Alfredo Berti como los que se manifestaron a través de las redes sociales.
Y no es para menos ya que desde que llegó a Mendoza el futbolista nacido hace 3 décadas en Bello jugó 78 partidos, hizo 11 goles, acumuló 23 asistencias y sobre todo alzó la Copa Argentina 2025, logro que hoy le permite al club del Parque estar jugando por primera vez el máximo torneo continental a nivel de clubes.
Villa en la dulce espera por partida triple
El cumpleaños número 30 encuentra a Sebastián Villa en la dulce espera tanto en lo personal como en lo deportivo ya que por un lado es inminente el nacimiento de la hija que espera junto a su pareja, Caroline Ospina, y por el otro el DT argentino Néstor Lorenzo anunciará en estas horas la lista de 26 convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026 y el ex Boca está entre los 55 preseleccionados.
La otra espera en la que está Villa y su entorno es la del mercado de pases con la correspondiente ola de rumores respecto de su futuro profesional. Tal como ocurre desde hace dos años, cuando relanzó su carrera en la Lepra, las versiones son innumerables, pero el futbolista se muestra enfocado en lo que viene para el equipo que lidera y son los octavos de final de la Copa Libertadores y la final de la Supercopa Argentina frente a Estudiantes.
Un regalo muy especial para Villa e Independiente Rivadavia
La larga jornada de este martes terminó para Villa y sus compañeros con un regalo o mejor dicho una muy buena noticia que llegó desde Río de Janeiro, donde hace poco más de un mes escribieron una página de oro en la historia de Independiente Rivadavia.
El 2 a 1 de Fluminense ante Bolívar le aseguró a la Lepra el primer puesto en el Grupo C de la Copa Libertadores antes de jugar este jueves en Caracas ante Deportivo La Guaira y la semana próxima en Bolivia, al menos hasta que la Conmebol defina un posible cambio de sede.