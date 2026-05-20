Sebastián Villa llegó a los 30, en la dulce espera y con un regalo especial para Independiente Rivadavia

Y no es para menos ya que desde que llegó a Mendoza el futbolista nacido hace 3 décadas en Bello jugó 78 partidos, hizo 11 goles, acumuló 23 asistencias y sobre todo alzó la Copa Argentina 2025, logro que hoy le permite al club del Parque estar jugando por primera vez el máximo torneo continental a nivel de clubes.

Embed - Los saludos del plantel de Independiente Rivadavia para Sebastián Villa

"Hemos hecho un trabajo muy importante, es un semestre muy bonito. No nos tocó la oportunidad de pasar en los playoffs, pero bueno, tenemos la Copa Libertadores, y también tenemos una final con Estudiantes (por la Supercopa Argentina). Cada partido para nosotros es muy importante y esperamos representar a Independiente Rivadavia como se debe" (Sebastián Villa) "Hemos hecho un trabajo muy importante, es un semestre muy bonito. No nos tocó la oportunidad de pasar en los playoffs, pero bueno, tenemos la Copa Libertadores, y también tenemos una final con Estudiantes (por la Supercopa Argentina). Cada partido para nosotros es muy importante y esperamos representar a Independiente Rivadavia como se debe" (Sebastián Villa)

Villa en la dulce espera por partida triple

El cumpleaños número 30 encuentra a Sebastián Villa en la dulce espera tanto en lo personal como en lo deportivo ya que por un lado es inminente el nacimiento de la hija que espera junto a su pareja, Caroline Ospina, y por el otro el DT argentino Néstor Lorenzo anunciará en estas horas la lista de 26 convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026 y el ex Boca está entre los 55 preseleccionados.

villa esposa

"Y casi con nosotros nuestra reina, papá y mamá te aman y van a darte mucho amor todos los días" (Sebastián Villa en Instagram) "Y casi con nosotros nuestra reina, papá y mamá te aman y van a darte mucho amor todos los días" (Sebastián Villa en Instagram)

La otra espera en la que está Villa y su entorno es la del mercado de pases con la correspondiente ola de rumores respecto de su futuro profesional. Tal como ocurre desde hace dos años, cuando relanzó su carrera en la Lepra, las versiones son innumerables, pero el futbolista se muestra enfocado en lo que viene para el equipo que lidera y son los octavos de final de la Copa Libertadores y la final de la Supercopa Argentina frente a Estudiantes.

Un regalo muy especial para Villa e Independiente Rivadavia

La larga jornada de este martes terminó para Villa y sus compañeros con un regalo o mejor dicho una muy buena noticia que llegó desde Río de Janeiro, donde hace poco más de un mes escribieron una página de oro en la historia de Independiente Rivadavia.

"Gracias a todos por los mensajes, gracias por el cariño y el apoyo, los quiero mucho también. Un cumpleaños diferente, pero feliz" (Villa en Instagram) "Gracias a todos por los mensajes, gracias por el cariño y el apoyo, los quiero mucho también. Un cumpleaños diferente, pero feliz" (Villa en Instagram)

El 2 a 1 de Fluminense ante Bolívar le aseguró a la Lepra el primer puesto en el Grupo C de la Copa Libertadores antes de jugar este jueves en Caracas ante Deportivo La Guaira y la semana próxima en Bolivia, al menos hasta que la Conmebol defina un posible cambio de sede.