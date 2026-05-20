Un pueblo de 40 habitantes busca nuevas familias: ofrece casa gratis, trabajo fijo y "otra vida"

Mientras muchas personas buscan un cambio de vida lejos de las grandes ciudades, un pequeño pueblo de España decidió apostar fuerte para sumar habitantes. Se trata de Arenillas, una localidad de apenas 40 habitantes ubicada en la provincia de Soria, que lanzó una convocatoria con incentivos concretos: casa gratis, trabajo fijo y la posibilidad de comenzar de nuevo en un entorno rural.
La iniciativa apunta especialmente a familias que quieran instalarse de manera permanente y participar activamente de la vida comunitaria. El plan contempla una casa municipal totalmente equipada y sin costo de alquiler, además de un puesto laboral estable como albañil y la oportunidad de administrar el bar social del pueblo.
El proyecto surge como respuesta al problema de despoblación que afecta desde hace años a muchas zonas rurales españolas. La migración de jóvenes hacia las ciudades redujo progresivamente la actividad económica y social de localidades pequeñas como Arenillas, que hoy busca revertir esa tendencia.
Vivienda gratuita, trabajo y prioridad para familias con hijos en este pueblo
El ayuntamiento local, junto con la Asociación Cultural de Arenillas, viene trabajando en la recuperación del pueblo. En los últimos años rehabilitaron siete viviendas y ahora pusieron a disposición una nueva casa municipal completamente equipada para quienes resulten seleccionados.
Uno de los puntos centrales de la convocatoria es que tendrán prioridad las familias con hijos en edad escolar. La intención es fortalecer la vida comunitaria y sostener servicios esenciales vinculados a la educación y la actividad social del pueblo.
Además del acceso a la casa sin alquiler, el empleo ofrecido como albañil representa una posibilidad de estabilidad laboral para quienes decidan mudarse. También se suma la gestión del bar social, un espacio clave para la vida cotidiana de la comunidad.
Desde Arenillas remarcan que no buscan visitantes temporales ni experiencias turísticas breves, sino personas dispuestas a integrarse de manera definitiva a una localidad con otro ritmo de vida y fuertes vínculos comunitarios.
El proceso de postulación consiste en contactar al Ayuntamiento de Arenillas mediante su página oficial, teléfono o correo electrónico. Luego, los interesados deben enviar una solicitud detallando su situación familiar, motivaciones y experiencia laboral, especialmente en albañilería o administración de espacios sociales.
Las autoridades evaluarán cada candidatura priorizando el compromiso de permanencia y la integración a largo plazo dentro de la comunidad.