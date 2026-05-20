Un pueblo de 40 habitantes busca nuevas familias: ofrece casa gratis, trabajo fijo y "otra vida"

arenillas ok ok Arenillas busca familias para sumar al pueblo y las inscripciones están abiertas. Foto: Ayuntamiento de Arenillas

Vivienda gratuita, trabajo y prioridad para familias con hijos en este pueblo

El ayuntamiento local, junto con la Asociación Cultural de Arenillas, viene trabajando en la recuperación del pueblo. En los últimos años rehabilitaron siete viviendas y ahora pusieron a disposición una nueva casa municipal completamente equipada para quienes resulten seleccionados.

Uno de los puntos centrales de la convocatoria es que tendrán prioridad las familias con hijos en edad escolar. La intención es fortalecer la vida comunitaria y sostener servicios esenciales vinculados a la educación y la actividad social del pueblo.

Además del acceso a la casa sin alquiler, el empleo ofrecido como albañil representa una posibilidad de estabilidad laboral para quienes decidan mudarse. También se suma la gestión del bar social, un espacio clave para la vida cotidiana de la comunidad.

arenillas pueblo Una postal del pueblo de Arenillas, en Soria. Foto: Ayuntamiento de Arenillas

Desde Arenillas remarcan que no buscan visitantes temporales ni experiencias turísticas breves, sino personas dispuestas a integrarse de manera definitiva a una localidad con otro ritmo de vida y fuertes vínculos comunitarios.

El proceso de postulación consiste en contactar al Ayuntamiento de Arenillas mediante su página oficial, teléfono o correo electrónico. Luego, los interesados deben enviar una solicitud detallando su situación familiar, motivaciones y experiencia laboral, especialmente en albañilería o administración de espacios sociales.

Las autoridades evaluarán cada candidatura priorizando el compromiso de permanencia y la integración a largo plazo dentro de la comunidad.