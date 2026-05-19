Casas para docentes: la DGE y el IPV suman terrenos y ultiman detalles para la inscripción

Y en lo que queda de mayo, la DGE terminará de cerrar con desarrolladores privados y –posiblemente- más municipios que puedan aportar inmuebles para la operatoria.

Casas para docentes: cuándo arranca la inscripción de la DGE

“Estamos trabajando junto al IPV en un programa para facilitar el acceso a la casa propia para docentes”, expresó el ministro de Educación y director de la DGE, Tadeo García Zalazar.

Una vez ubicados todos los terrenos, la Dirección General de Escuelas y el IPV largarán la convocatoria a docentes postulantes.

ipv dge casas para docentes Tras el cierre de la convocatoria a privados y municipios para que sumen terrenos, la DGE abrirá la inscripción a docentes.

Según pudo saber Diario UNO, las inscripciones serán en junio o julio.

14 claves del plan de viviendas de la DGE y el IPV para docentes

Está destinado exclusivamente a docentes de Mendoza.

La primera etapa prevé la construcción de 250 casas.

Las viviendas tendrán alrededor de 60 metros cuadrados, con 2 dormitorios, cocina-comedor y un baño.

El valor estimado de cada casa será de entre $100 millones y $120 millones.

El financiamiento será mixto: 80% mediante crédito hipotecario y 20% con ahorro previo del adjudicatario.

Ese ahorro previo rondará entre $20 millones y $25 millones, con posibilidad de pagarlo en cuotas de 12 o 24 meses.

Los docentes podrán elegir el proyecto habitacional según la zona donde trabajen o residan, aunque vivir cerca de la escuela no será un requisito obligatorio.

Los créditos tendrían plazos de hasta 30 años y podría participar el Banco Nación.

Los postulantes deberán acreditar ingresos familiares cercanos a 5 salarios mínimos.

Tendrán prioridad los docentes titulares, por la estabilidad laboral que exigen los bancos.

La DGE prevé abrir la inscripción entre junio y julio a través del IPV.

Sistemas constructivos rápidos para evitar demoras prolongadas en las entregas.

Ya hay terrenos disponibles en 5 municipios para avanzar con los barrios.

El esquema tendrá fuerte participación privada: desarrolladores inmobiliarios podrán construir tanto en terrenos estatales como en tierras propias, mientras que el Estado actuará como facilitador y controlador del proceso.

Cómo será el pago de las casas para docentes

Al momento de la inscripción, los docentes interesados deberán elegir el proyecto habitacional al que quieren postularse, ya que la ubicación de las viviendas será uno de los aspectos centrales de la convocatoria de la DGE.

Docentes de Mendoza-DGE.jpg Se conocieron detalles del plan de casas para docentes.

Según explicó en su momento el subsecretario de Infraestructura Escolar, Carlos Daparo, el esquema buscará dar flexibilidad a los docentes en los tiempos de acceso a la vivienda.

De esta manera, quienes logren completar el ahorro previo en 12 meses podrán adelantar la adjudicación de la casa, mientras que aquellos que opten por hacerlo en 24 meses deberán esperar ese plazo para la entrega.

Recién una vez adjudicada la vivienda, el beneficiario comenzará a pagar el crédito hipotecario.

En este modelo, la DGE y el IPV tendrán un rol principalmente de articulación y supervisión: facilitarán el acceso a los terrenos y controlarán la continuidad de las obras y la entrega de las viviendas. La construcción y el financiamiento quedarán en manos del sector privado.