Dos inmuebles de Ciudad de Mendoza que fueron decomisados en una causa federal por trata de personas formalizaron su nuevo destino: toma fuerza legal el comodato como sede de la Coordinación del Área de Género de la Dirección General de Escuelas (DGE).
De prostíbulo vinculado a la trata a ser sede de Género: el giro de dos propiedades en Mendoza
Tras varios años de efectivizada la donación, el Gobierno de Mendoza definió la función de dos propiedades para las oficinas de Género y Diversidad
La medida fue oficializada mediante un decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo, que dispone la afectación definitiva de las propiedades ubicadas sobre calle José Federico Moreno al organismo educativo provincial. La novedad se conoció este miércoles y se terminó de cerrar un proceso que comenzó en 2018.
Los inmuebles habían sido secuestrados en 2016 por decisión del Tribunal Oral Federal Nº1 de Mendoza, en la causa “Moreno Muñoz, Angélica Yolanda y otros”, vinculada a la trata de personas. Tras quedar bajo dominio del Estado provincial, primero fueron destinados a programas de asistencia a víctimas.
Ahora, el Gobierno provincial decidió asignarlos a la Dirección General de Escuelas (DGE) para el funcionamiento de la Coordinación del Área de Género, creada en 2021 para impulsar políticas de igualdad, diversidad y prevención de la violencia dentro del sistema educativo.
El decreto establece que las propiedades ubicadas en José Federico Moreno 2165, 2167 y 2171, de Capital, quedarán formalmente afectadas a la DGE, consolidando el comodato que ya estaba vigente desde 2023 entre el Ministerio de Salud y el organismo educativo.
La causa de prostitución en Mendoza
La investigación vinculada a la prostitución y trata de personas en Mendoza fue un caso resonante en la provincia, en el que estuvieron involucradas Angélica Moreno Muñoz y sus hijas.
Como en otras oportunidades, bienes procedentes de asociaciones ilícitas son secuestrados y donados a entidades para una finalidad reparatoria.