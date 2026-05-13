De prostíbulo vinculado a la trata a ser sede de Género: el giro de dos propiedades en Mendoza

tadeo garcia zalazar Las casas decomisadas por la Justicia Federal ya forman parte del patrimonio de la Justicia y dependen de la DGE. En la foto su titular, Tadeo García Zalazar. (Imagen de archivo).

Ahora, el Gobierno provincial decidió asignarlos a la Dirección General de Escuelas (DGE) para el funcionamiento de la Coordinación del Área de Género, creada en 2021 para impulsar políticas de igualdad, diversidad y prevención de la violencia dentro del sistema educativo.

El decreto establece que las propiedades ubicadas en José Federico Moreno 2165, 2167 y 2171, de Capital, quedarán formalmente afectadas a la DGE, consolidando el comodato que ya estaba vigente desde 2023 entre el Ministerio de Salud y el organismo educativo.

La causa de prostitución en Mendoza

La investigación vinculada a la prostitución y trata de personas en Mendoza fue un caso resonante en la provincia, en el que estuvieron involucradas Angélica Moreno Muñoz y sus hijas.

Como en otras oportunidades, bienes procedentes de asociaciones ilícitas son secuestrados y donados a entidades para una finalidad reparatoria.