El Paso Cristo Redentor se encuentra actualmente transitable y operando con total normalidad, un dato clave para los habitantes de Mendoza y turistas que planean cruzar la cordillera hacia o desde Chile en los próximos días. Sin embargo, las autoridades y el pronóstico del tiempo anticipan novedades importantes de cara al fin de semana y al próximo mes.
Paso Cristo Redentor: así está el pronóstico del tiempo en alta montaña
A tener en cuenta cómo se encuentra el pronóstico del tiempo en alta montaña, sobre todo en el Paso Cristo Redentor
En este momento, el paso internacional Cristo Redentor está habilitado las 24 horas del día para todo tipo de vehículos (particulares, micros y transporte de carga).
Las condiciones de tránsito son óptimas, pero quienes tengan previsto viajar deberán prestar especial atención a la ventana meteorológica que se avecina.
Paso Cristo Redentor: qué dice el pronóstico del tiempo
Según los datos arrojados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la zona de alta montaña, se espera un desmejoramiento de las condiciones. Desde este viernes a partir de las 15 horas, y hasta aproximadamente las 15 horas del sábado, se registrarán nevadas en la cordillera.
Esta situación de inestabilidad obligará a las autoridades a monitorear minuto a minuto el estado de la ruta, por lo que se recomienda a los viajeros cruzar antes del temporal o, en su defecto, aguardar a que mejoren las condiciones el sábado por la tarde. Como siempre, es obligatorio la portación de cadenas.
Cambio de horario inminente en el Paso Cristo Redentor
Otro punto fundamental a tener en cuenta para quienes planifican viajar en las próximas semanas es la inminente modificación en el horario de apertura y cierre de las aduanas.
Desde la Coordinación del Paso recordaron que el viernes 31 de mayo marcará el final del horario de verano (que permite el tránsito durante las 24 horas). A partir del sábado 1 de junio, el Paso Cristo Redentor comenzará a operar con el nuevo horario de invierno, lo que significa que el túnel internacional solo estará abierto desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas.
Paso Cristo Redentor: a tener en cuenta
Se solicita a los conductores planificar sus viajes con anticipación para evitar quedar varados en la ruta debido a los cortes de barrera (en Uspallata del lado argentino y en Guardia Vieja del lado chileno), que suelen realizarse un par de horas antes del cierre definitivo del túnel para garantizar que todos los vehículos alcancen a cruzar.
Para seguir el pronóstico del tiempo extendido y las actualizaciones del tiempo en la alta montaña, sobre todo el del Paso Cristo Redentor, los usuarios pueden consultar directamente el portal oficial del SMN.