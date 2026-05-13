Paso Cristo Redentor: así está el pronóstico del tiempo en alta montaña

Paso Cristo Redentor: qué dice el pronóstico del tiempo

Según los datos arrojados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la zona de alta montaña, se espera un desmejoramiento de las condiciones. Desde este viernes a partir de las 15 horas, y hasta aproximadamente las 15 horas del sábado, se registrarán nevadas en la cordillera.

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Esta situación de inestabilidad obligará a las autoridades a monitorear minuto a minuto el estado de la ruta, por lo que se recomienda a los viajeros cruzar antes del temporal o, en su defecto, aguardar a que mejoren las condiciones el sábado por la tarde. Como siempre, es obligatorio la portación de cadenas.

Cambio de horario inminente en el Paso Cristo Redentor

Otro punto fundamental a tener en cuenta para quienes planifican viajar en las próximas semanas es la inminente modificación en el horario de apertura y cierre de las aduanas.

Desde la Coordinación del Paso recordaron que el viernes 31 de mayo marcará el final del horario de verano (que permite el tránsito durante las 24 horas). A partir del sábado 1 de junio, el Paso Cristo Redentor comenzará a operar con el nuevo horario de invierno, lo que significa que el túnel internacional solo estará abierto desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas.

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Paso Cristo Redentor: a tener en cuenta

Se solicita a los conductores planificar sus viajes con anticipación para evitar quedar varados en la ruta debido a los cortes de barrera (en Uspallata del lado argentino y en Guardia Vieja del lado chileno), que suelen realizarse un par de horas antes del cierre definitivo del túnel para garantizar que todos los vehículos alcancen a cruzar.

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Para seguir el pronóstico del tiempo extendido y las actualizaciones del tiempo en la alta montaña, sobre todo el del Paso Cristo Redentor, los usuarios pueden consultar directamente el portal oficial del SMN.