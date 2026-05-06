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Confirmaron el cierre del Paso Cristo Redentor por nevadas en la alta montaña

Los coordinadores del Paso Cristo Redentor definieron el cierre debido a un frente con nevadas que afectará la alta montaña durante este miércoles

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El Paso Cristo Redentor funcionará hasta las 13 y luego quedará cerrado para todo tipo de vehículos. Imagen ilustrativa.

El Paso Cristo Redentor funcionará hasta las 13 y luego quedará cerrado para todo tipo de vehículos. Imagen ilustrativa.

Foto: Las Heras

El Paso Cristo Redentor y el paso Pehuenche permanecerán cerrados durante este miércoles debido a un frente con nevadas que afectará la alta montaña, especialmente del lado chileno. Esto hace que no se pueda garantizar la transitabilidad segura de los vehículos.

Los coordinadores del paso a Chile se reunieron a las 8.15 y tras analizar el pronóstico del tiempo definieron el cierre del túnel internacional durante este miércoles como consecuencia de las nevadas.

Indicaron que las aduanas del Paso Cristo Redentor funcionarán hasta las 13 hora argentina y las 12 según la hora de Chile. Debido a esto, se hará el cierre de barrera en Uspallata a las 11 y el Guardia Vieja a las 10.

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Las nevadas comenzar&iacute;an al mediod&iacute;a y se extender&iacute;an a lo largo de todo el mi&eacute;rcoles, lo que llev&oacute; al cierre del Paso Cristo Redentor y el paso Pehuenche, en Malarg&uuml;e. Imagen ilustrativa.

Las nevadas comenzarían al mediodía y se extenderían a lo largo de todo el miércoles, lo que llevó al cierre del Paso Cristo Redentor y el paso Pehuenche, en Malargüe. Imagen ilustrativa.

Cierre de los pasos a Chile por nevadas

Además del Paso Cristo Redentor, el Pehuenche tampoco tendrá atención durante este miércoles debido a las nevadas que se esperan en ese sector de la cordillera de Malargüe.

En los dos casos, se espera que los coordinadores de los pasos fronterizos se reúnan el jueves nuevamente para revaluar la situación y definir cuándo será la reapertura.

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