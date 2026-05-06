Confirmaron el cierre del Paso Cristo Redentor por nevadas en la alta montaña

Los coordinadores del paso a Chile se reunieron a las 8.15 y tras analizar el pronóstico del tiempo definieron el cierre del túnel internacional durante este miércoles como consecuencia de las nevadas.

Indicaron que las aduanas del Paso Cristo Redentor funcionarán hasta las 13 hora argentina y las 12 según la hora de Chile. Debido a esto, se hará el cierre de barrera en Uspallata a las 11 y el Guardia Vieja a las 10.