El Paso Cristo Redentor y el paso Pehuenche permanecerán cerrados durante este miércoles debido a un frente con nevadas que afectará la alta montaña, especialmente del lado chileno. Esto hace que no se pueda garantizar la transitabilidad segura de los vehículos.
Confirmaron el cierre del Paso Cristo Redentor por nevadas en la alta montaña
Los coordinadores del Paso Cristo Redentor definieron el cierre debido a un frente con nevadas que afectará la alta montaña durante este miércoles
Los coordinadores del paso a Chile se reunieron a las 8.15 y tras analizar el pronóstico del tiempo definieron el cierre del túnel internacional durante este miércoles como consecuencia de las nevadas.
Indicaron que las aduanas del Paso Cristo Redentor funcionarán hasta las 13 hora argentina y las 12 según la hora de Chile. Debido a esto, se hará el cierre de barrera en Uspallata a las 11 y el Guardia Vieja a las 10.
Cierre de los pasos a Chile por nevadas
Además del Paso Cristo Redentor, el Pehuenche tampoco tendrá atención durante este miércoles debido a las nevadas que se esperan en ese sector de la cordillera de Malargüe.
En los dos casos, se espera que los coordinadores de los pasos fronterizos se reúnan el jueves nuevamente para revaluar la situación y definir cuándo será la reapertura.