A qué hora bajará el viento Zonda en el Gran Mendoza: qué pasa con las clases este miércoles

Zonas de Precordillera (Potrerillos, Uspallata): Ya se registran ráfagas de variada intensidad desde las primeras horas de la mañana.

Gran Mendoza y zona Este: Se espera que las ráfagas alcancen el llano pasado el mediodía y durante la tarde, con ráfagas que podrían oscilar entre los 50 y 70 km/h bajo alerta naranja.

y zona Este: Se espera que las ráfagas alcancen el llano pasado el mediodía y durante la tarde, con ráfagas que podrían oscilar entre los 50 y 70 km/h bajo alerta naranja. Sur provincial: El fenómeno impactaría con mayor antelación, afectando principalmente a Malargüe y San Rafael.

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Pronóstico del tiempo: ¿hay clases en el Gran Mendoza por viento Zonda?

Hasta el momento, la Dirección General de Escuelas (DGE) mantiene un monitoreo minuto a minuto del viento Zonda. La situación actual es la siguiente:

Suspensión confirmada: Por recomendación de Defensa Civil, se determinó la suspensión de clasespresenciales en el turno mañana de escuelas ubicadas en zonas de montaña de Tupungato. La medida rige para para todos los niveles y modalidades, durante el turno mañana.

Gran Mendoza y resto de la provincia: Por ahora, las clases se desarrollan con normalidad. Sin embargo, las autoridades educativas evaluarán cerca del mediodía si se suspenden las actividades para los turnos tarde, vespertino y nocturno, dependiendo del desplazamiento de las ráfagas.

Dato clave: la suspensión de clases suele comunicarse por departamentos o zonas específicas. Se recomienda a los padres y alumnos estar atentos a los canales oficiales de la DGE.

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Recomendaciones ante la alerta naranja por viento Zonda

Asegurar elementos que puedan volarse (macetas, chapas, etc.).

Evitar estacionar vehículos bajo árboles.

Mantenerse hidratado y, en lo posible, evitar la exposición al aire libre si la visibilidad se reduce por el polvo en suspensión.