El comunicado oficial de la DGE por el viento Zonda en Mendoza

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Viento Zonda en Mendoza: el comunicado oficial de la DGE

“Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento Zonda y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que este miércoles 6 de mayo, se ha determinado la suspensión de clases presenciales en el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades en zonas de montaña de Tupungato”, describe el comunicado de la DGE.

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Pronóstico del tiempo: ¿a qué hora baja el viento Zonda al llano?

Según los datos proporcionados por Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico del tiempo para el resto de la jornada se presenta complejo:

Zonas de Montaña y Valle de Uco: se espera que las ráfagas continúen con intensidad moderada a fuerte durante gran parte del día, con una máxima estimada en 22°C.

Gran Mendoza : existe una probabilidad media de que el viento Zonda baje al llano entre el mediodía y la media tarde. Se prevé una jornada con nubosidad variable y un marcado ascenso de la temperatura debido al efecto adiabático del viento.

: existe una probabilidad media de que el baje al llano entre el mediodía y la media tarde. Se prevé una jornada con nubosidad variable y un marcado ascenso de la temperatura debido al efecto adiabático del viento. Ingreso de frente frío: hacia la noche, se espera que la situación cambie con la entrada de una masa de aire frío proveniente del sur, lo que provocará un descenso de la temperatura para el día jueves.

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Se recomienda a la población asegurar elementos que puedan volarse, evitar encender fuego al aire libre y transitar con extrema precaución en las rutas hacia el oeste provincial.