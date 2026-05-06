El mundo de la minería se reúne en San Juan con fuerte presencia política y empresarial

Junto a otros mandatarios provinciales, funcionarios nacionales -como los ministros Juan Bautista Mahiques y Diego Santilli-, empresas operadoras y referentes del sector, lanzarán el jueves la Mesa Federal Minera en San Juan.

Para la apertura, en tanto, se espera la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y del subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Lule Menem.

Las actividades tendrán como sedes el Estadio San Juan del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, ubicados sobre la Ruta 40.

La minería festeja su día en San Juan y Malargüe

Los principales actores del sector se concentrarán durante tres jornadas en San Juan, en la Expo Minera. En paralelo, Mendoza buscará marcar presencia desde el inicio con empresarios de la Cámara Minera y proyectos en marcha como PSJ Cobre Mendocino.

La agenda oficial tendrá su punto más alto el jueves 7 de mayo, Día de la Minería, cuando funcionarios provinciales se repartirán entre San Juan y Malargüe, donde también habrá actos conmemorativos.

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A la expo asistirán el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre. En tanto, el director de Minería, Jerónimo Shantal, y el presidente de Impulsa Mendoza SA, Sebastián Piña, comenzarán la jornada en el sur provincial.

El viernes, las actividades continuarán en Mendoza con el evento Minería, un mundo en movimiento, que se realizará de 15 a 19 en el Centro de Congresos y Exposiciones Emilio Civit.

San Juan, epicentro de la minería

San Juan es protagonista en números cuando de minería se habla. En 2024 exportó casi 1.500 millones de dólares, concentrando 3 de cada 10 dólares que generó la minería argentina, con el oro como principal motor.

Como parte de la Mesa del Cobre –junto a Mendoza- busca dar el salto al cobre, un recurso clave en la transición energética global.

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La Expo en San Juan, clave para los negocios mineros

La Expo Minera 2026 se perfila con cifras récord que reflejan el creciente interés internacional en los recursos de la región, especialmente en el cobre.

Como en cada edición, uno de los ejes estará puesto en el acceso al financiamiento para grandes proyectos. En ese marco, se realizará la ceremonia simbólica Ring the Bell junto a la Toronto Stock Exchange, replicando una experiencia que también tuvo lugar en Mendoza.

Para esta edición, se esperan más de 25.000 asistentes, con la participación de 40 compañías mineras operativas, unas 500 empresas proveedoras y delegaciones de más de 20 países.

En ese escenario, empresarios mendocinos dirán presente, con la mirada puesta en seguir la agenda del sector y generar vínculos a nivel regional e internacional, atentos a las oportunidades que abre el mercado sanjuanino.

Es que San Juan tiene actualmente 5 grandes proyectos de cobre de escala mundial, en distintas etapas de desarrollo:

Josemaría (en construcción / preproducción)

Filo del Sol (exploración avanzada)

Altar (prefactibilidad)

Los Azules (prefactibilidad avanzada)

El Pachón (factibilidad)

En Mendoza, en tanto, el que aparece más cerca de la etapa de construcción es PSJ Cobre Mendocino, que se posiciona como la principal apuesta provincial para sumarse al desarrollo de la minería en los próximos años.