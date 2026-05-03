Cornejo y su discurso: una hoja de ruta más allá de la elección de gobernador de 2027

asamblea legislativa 1 de mayo legislatura discurso 2 Alfredo Cornejo brindó su discurso ante la Asamblea Legislativa. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Las obras útiles que presentó Cornejo

El discurso de Cornejo fue más bien práctico. Aunque sobreabundó en el balance -pecado en que caen todos los gobernadores- hubo anuncios de obras útiles: el puente sobre Aristóbulo del Valle, la ampliación del Hospital Humberto Notti, y el proyecto de extender el Tren de Cercanías del Este hasta Luján de Cuyo. Esto último implica una enorme simplificación en el movimiento diario del Gran Mendoza, puesto que la idea original era la de llegar sólo hasta Maipú y combinarlo con otros transportes.

El gobernador puso en valor además la expansión del Metrotranvía, las numerosas rutas que se están interviniendo o que tendrán grandes obras con los fondos del resarcimiento y un repago posterior. Luego anunció nueva infraestructura energética y le puso foco a la minería con el Distrito Minero Norte y la base de datos geológicos para dar transparencia a la industria minera, entre otros asuntos.

El fin del Fondo de Transformación y Crecimiento

Puede que el dato más llamativo haya sido el reemplazo del Fondo de la Transformación y Crecimiento por una Dirección de Financiamiento que, en lugar de darles dinero en créditos a quienes lo soliciten, subsidiará tasas. Entendiendo que el Estado no debe reemplazar a un banco o al sistema financiero.

El peronismo puso el grito en el cielo -más bien en la ex Twitter- cuando escuchó este anuncio. Fue el diputado peronista sanrafaelino Germán Gómez quien expresó las críticas.

Nube de palabras cornejo La "nube de palabras" del discurso. El tamaño de cada palabra representa el peso que tuvo en la alocución del gobernador.

Algún día el justicialismo comprenderá que los gobiernos no tienen bolsillos de payaso. Aunque puede que la experiencia de cómo dejaron la provincia en 2015 no les haya sido suficiente para el aprendizaje. Números, son números. Fue el mismo legislador y presidente de bloque Germán Gómez -un diputado valioso, trabajador y buena gente, de los que “agarra la pala”- quien cometió varias incorrecciones al hablar con el periodismo. Decir que Mendoza está peor que en 2015 sencillamente no es verdad. Ni el país ni la provincia han crecido en 10 años y han pasado gobiernos nacionales de tres signos políticos diferentes, incluyendo al kirchnerismo en dos oportunidades.

El Gobierno presentó varios números oficiales (sobre la base de datos del INDEC y la DEIE) que demuestran que en los números macro, Mendoza en particular y el país en general, se han comportado parecido en pobreza, indigencia, crecimiento, empleo, como muestran los gráficos a continuación. Y eso, con una coparticipación muy pobre en el reparto. Somos el antepenúltimo distrito del país, de acuerdo a datos al 30 de abril de la Comisión Federal de Impuestos. Corremos la carrera del crecimiento con un lastre de varias toneladas sobre el motor.

cuadro comparativo

El discurso de Cornejo dejó entrelíneas políticos que vale la pena analizar. Fue muy duro por el uso que se les dio a los fondos de resarcimiento que cobró la provincia en el gobierno del peronista Arturo Lafalla hace casi 30 años. Aquel dinero fue "para pagar los balances de los bancos privatizados por dar créditos selectivos a unos pocos que no fueron devueltos" dijo. Enfatizó esta diferencia de gestión remarcando que antes "se tiraba la plata en unos pocos", mientras que en la actualidad “el 100% de los fondos extraordinarios se invierten para potenciar el crecimiento futuro de todos los mendocinos a través de obras de infraestructura”.

Aquella referencia al pasado tiene una explicación en el presente. El gobernador se habría hartado de las críticas furibundas que le dedicarían en un medio regenteado por el lafallismo. Así es que se dio el gusto de una réplica.

Agenda de futuro

Se sintió en la alocución del mandatario cierto sabor a despedida anticipada. Es entendible. Fue su penúltima apertura de sesiones de un segundo mandato. Pero a la vez hubo una fuerte narrativa de continuidad. Los proyectos mineros en el Norte y Sur provincial, la nueva ley de hidrocarburos, la base de datos geológica, la transformación troncal que impactará el Acceso Este, las intervenciones en las rutas 143, la nueva provincial 22, la infraestructura energética, el Tren de Cercanías y la expansión del Metrotranvía son una agenda de futuro a la que el gobernador pidió prestar atención.

Fue un momento clave del discurso, cuando les habló directamente a los votantes. El subtexto es sencillo. Todo lo construido y lo planificado se puede perder en un segundo.

asamblea legislativa 1 de mayo legislatura intendentes La Asamblea Legislativa del viernes 1 de mayo. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

En el auditorio escuchaban el discurso cuatro posibles gobernadores de Mendoza, por lo menos. Los radicales Tadeo García Zalazar y Ulpiano Suarez, y los peronistas Matías Stevanato y Emir Félix.

Otro probable candidato pegó un faltazo táctico. Luis Petri se reunió el viernes 1 de mayo en General Alvear con comerciantes locales a 288 kilómetros kilómetros de la Apertura de Sesiones. El día anterior lo había hecho en San Rafael. ¿Es suficiente esta agenda para faltar a la cita política más importante del año? El diputado habrá tenido sus razones. Sus legisladores sí dieron el “presente”.

Internas aparte, la continuidad a la que aspira el oficialismo tiene como base de apoyo un equipo de funcionarios entrenados en 12 años de gestión, con primeras y segundas líneas de experiencia probada y una agenda para los próximos 10 años apuntada al crecimiento de Mendoza en una alianza entre los sectores público y privado.

Dificultades en la economía diaria

Hay dificultades. Nadie las ignora. La economía diaria de las familias está crujiendo fuerte. Mucha gente no puede llegar a fin de mes y las tasas de morosidad son históricas. Mendoza pierde empleo formal y gana monotributistas e informalidad. Los que llegan a fin de mes tienen de cuatro a cinco ingresos familiares.

Los sectores que crecen y dan trabajo tardarán años en derramar en Mendoza las bonanzas de ese modelo exportador. Pero las pymes, el comercio, el turismo, la gastronomía, la industria manufacturera, sufren. Veintiséis cámaras empresarias y pequeñas se lo hicieron saber al Gobierno semanas atrás. La respuesta fue desprolija y poco apropiada: foto y reunión con otras cámaras empresarias que no habían firmado el documento crítico a la gestión nacional. La alianza Cornejo-Milei está en marcha.

militantes radicales 1 Jovencitas radicales de Guaymallén, en la "previa" afuera de la Legislatura. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Lo que sucede es que millones de argentinos han decidido hacer el sacrificio, aguantar, apostar, con tal de que no regrese el kirchnerismo. Ese fenómeno se siente particularmente en Mendoza, donde Javier Milei goza de buena salud electoral pese a la economía que se enderezó pero no termina de hacer pie, o a los modos antidemocráticos, insultantes, del presidente con cualquiera que le contradiga, incluyendo empresarios, adversarios políticos, o el periodismo.

Abrazar la granada

Cornejo ha entendido mejor que nadie el humor económico, social y electoral de Mendoza y por eso no teme arrojarse sobre la granada, frase acuñada por un atemperado y sorprendente “nuevo” diputado kirchnerista Lucas Ilardo, más cercano a construir para la provincia que de romper lo que hay.

Esto explica por qué el gobernador decidió abrazarse tan pronto a La Libertad Avanza y promover una alianza para el año que viene, aunque ya es seguro que quien sea “su” candidato enfrentará a Luis Petri en una PASO. Los sectores económicos, el ministro Luis Caputo, los inversores nacionales y extranjeros le están pidiendo al gobierno nacional que construya alianzas de gobernabilidad, previsibilidad y futuro con los gobernadores.

asamblea legislativa 1 de mayo legislatura discurso 5 Referentes de todo el arco político participaron de la Apertura de Sesiones del 1 de Mayo. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Derrame

En eso está el Gobierno provincial. ¿Cómo se abordarán las dificultades de la economía doméstica? Para el Estado, mayor control del gasto, buen comportamiento fiscal. Para las familias, apostar al derrame que generará la obra pública inmediata.

Este año, el próximo y hasta mediados de 2028, la agenda de Mendoza será la de la obra pública. El impacto será tan fuerte en el funcionamiento del transporte de las personas y la logística de familias, empresas y negocios de toda clase, que modificará hasta la hora a la que hay que setear el despertador para llegar a tiempo al trabajo o a la escuela.

Elecciones y el "metro cuadrado"

Sobre esa agenda concreta girará la disputa electoral por la gobernación de Mendoza el año que viene. Pero también sobre el “metro cuadrado” de la economía doméstica de cada familia.

Lo que ofreció Cornejo es continuidad con un "súper oficialismo” ampliado, y -más importante- una agenda de crecimiento para Mendoza que sería útil a cualquier gobernador que ganase las elecciones. Inclusive, uno de la oposición.

Lo importante es mantener lo conseguido.