Según el Emetur, el 60% del turismo que elige a Mendoza no reserva con anticipación

Pero además, Testa destaca el dato de que "un 6% no planifica por determinadas condiciones, se le alinearon los planetas con su pareja o amigos. Y un 19% viaja solo".

Maratón-Internacional-Mendoza-2.jpg La Maratón Internacional Mendoza, uno de los eventos que para el Emetur sostiene el nivel de ocupación hotelera este finde en el 65%

Ocupación en este finde XL: "Es muy fin de mes"

Pero este nuevo fin de semana largo o XL iniciado con el feriado del 1 de mayo, para la provincia las reservas arrancaron con un pobre 45/50% que más cerca de la fecha mejoró.

"Es muy fin de mes, mucha gente no cobró, es un finde con particularidades. Mendoza se beneficia por dos eventos como la Maratón, que moviliza a los corredores y sus familias y Manso Baile en el Frank Romero Day", admitió Testa.

Con esto, la proyección de ocupación para este fin de semana largo arroja 80% para el área metropolitana. Porcentaje determinado por el Observatorio en base a metabuscadores como las plataformas de reservas Booking y Abnb.

En tal sentido, la titular del Emetur rescató otro dato: el atractivo de la oferta cultural de Mendoza, que concentra un 11% del turismo compuesto por grupos de amigos que deciden viajar para determinadas fechas o eventos artísticos.

En otro extremo está San Rafael, que arrancó con reservas del 15%. "Es el típico caso de decisiones de último momento, lo que hace que lleguemos a redondear un 65% de ocupación hotelera en toda la provincia", concluyó Testa.