El nuevo puente en el Acceso Sur beneficiará a 20.000 usuarios y aliviará el tránsito en Godoy Cruz

Qué se busca resolver con este nuevo puente

El proyecto del nuevo puente prevé la conexión de las laterales este y oeste, acompañado por rotondas en ambos extremos, terraplenes y nuevos ordenadores viales. La idea es facilitar los cruces y reducir los rodeos que hoy deben hacer los conductores, sobrecargando otras arterias.

Aristóbulo del Valle y acceso Sur El nuevo puente en el Acceso Sur y Aristóbulo del Valle servirá para descongestionar otros puentes de la zona muy sobrecargados. Google Maps

En ese sentido, uno de los puntos clave es aliviar el tránsito en calles como Sarmiento y Rawson de Godoy Cruz, que actualmente concentran gran parte de la circulación para atravesar la zona.

Pliegos disponibles y camino a la licitación

Según se informó, los pliegos provisorios ya están publicados en la web de Infraestructura y permanecerán al menos 14 días abiertos a consultas, tal como establece el esquema del Fondo del Resarcimiento.

Una vez cumplido ese plazo, se avanzará con el llamado a licitación. La instancia previa busca ajustar aspectos técnicos antes de la convocatoria formal a las empresas interesadas en ejecutar este puente sobre el Acceso Sur.

Mejoras en la Ruta 40

Además de esta obra, también se anunció la adjudicación del tramo más urbano de la Ruta Provincial Nº 22, desde Arturo González hasta el Nudo Vial. La adjudicación de esta obra se otorgó a la UTE conformada por las empresas Green y Ayfra.

Otra obra adjudicada es la del tramo de la Ruta Nacional Nº 40 comprendido desde Paso hasta Azcuénaga, al grupo Ceosa y desde Azcuénaga hasta la RN7 a la UTE conformada por las empresas Da Fré e Ivica Dumandzic.

Las tres obras son muy esperadas para mejorar el tránsito en zonas muy deterioradas de estas rutas.