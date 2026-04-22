El nuevo puente de Luján de Cuyo ya cuenta con la mitad de los pilotes que sostendrán la estructura

Sorteando los desafíos que impone el suelo pedregoso del lecho del río Mendoza, la construcción del nuevo puente de la Ruta Provincial 15 en Luján de Cuyo ya alcanzó el 15% de avance. Ya se colocaron la mitad de los pilotes que sostendrán la estructura que tendrá doble vía y permitirá la circulación de camiones.
La obra, que demandará una inversión provincial de $11.588 millones, promete cambiar la logística del departamento, permitiendo por primera vez en décadas el tránsito fluido de carga pesada y transporte público entre la Ciudad de Luján y Perdriel. El plazo de ejecución es de 20 meses.
Actualmente, los trabajos se concentran en la etapa más crítica: la cimentación. De los 40 pilotes de hormigón previstos, ya se levantaron 19, además de uno de los estribos principales.
El desafío de perforar el río
La ingeniería de la obra debe lidiar con la naturaleza del terreno. Debido a la gran cantidad de piedra, las perforaciones -que alcanzan los 9 metros de profundidad- deben realizarse en parte de forma manual.
Una vez terminada cada excavación, se introduce un esqueleto circular de hierro y se rellena con hormigón para formar las columnas que sostendrán el tablero.
Simultáneamente, en obrador se fabrican las vigas pretensadas, que serán montadas una vez que la estructura de base esté consolidada.
Un cambio de paradigma para el tránsito
El nuevo puente no solo será una estructura moderna, sino que multiplicará la capacidad del actual:
- El doble de ancho: contará con calzada de doble vía (ida y vuelta), eliminando las esperas del puente viejo.
- Todo tipo de vehículos: a diferencia del actual, podrán circular camiones y colectivos, evitando los desvíos obligatorios hacia la Ruta Nacional 40.
- Seguridad: incluirá banquinas, señalización horizontal y vertical, además de iluminación LED integral.
La vieja estructura del puente será de uso peatonal
La histórica estructura metálica, construida hace casi 130 años y considerada uno de los tres primeros puentes del país, no será demolida. Una vez que se habilite el nuevo puente (financiado con el Fondo del Resarcimiento), el antiguo se conservará exclusivamente para uso peatonal, preservando el patrimonio arquitectónico de la provincia.
La finalización de la obra -que arrancó en noviembre pasado- permitirá aliviar la congestión en la Ruta 40 y garantizará una vinculación directa y segura para los vecinos del sur de Luján, eliminando una de las barreras físicas más importantes del departamento.
Esta obra forma parte de los anuncios que realizó el gobernador Alfredo Cornejo en la Asamblea legislativa del 1 de mayo del 2025 cuando se refirió a la utilización de fondos del ahora denominado del Resarcimiento de la Promoción Industrial, es decir lo que antes iba a ser la finalmente desechada megapresa Portezuelo del Viento.