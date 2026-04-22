El nuevo puente de Luján de Cuyo ya cuenta con la mitad de los pilotes que sostendrán la estructura

puente ruta 40 A diferencia del actual, en el nuevo puente podrán circular camiones y colectivos, evitando los desvíos obligatorios hacia la Ruta 40. Foto: Prensa de Gobierno

El desafío de perforar el río

La ingeniería de la obra debe lidiar con la naturaleza del terreno. Debido a la gran cantidad de piedra, las perforaciones -que alcanzan los 9 metros de profundidad- deben realizarse en parte de forma manual.

Una vez terminada cada excavación, se introduce un esqueleto circular de hierro y se rellena con hormigón para formar las columnas que sostendrán el tablero.

Simultáneamente, en obrador se fabrican las vigas pretensadas, que serán montadas una vez que la estructura de base esté consolidada.

Un cambio de paradigma para el tránsito

El nuevo puente no solo será una estructura moderna, sino que multiplicará la capacidad del actual:

El doble de ancho: contará con calzada de doble vía (ida y vuelta), eliminando las esperas del puente viejo.

contará con calzada de doble vía (ida y vuelta), eliminando las esperas del puente viejo. Todo tipo de vehículos: a diferencia del actual, podrán circular camiones y colectivos, evitando los desvíos obligatorios hacia la Ruta Nacional 40.

a diferencia del actual, podrán circular camiones y colectivos, evitando los desvíos obligatorios hacia la Ruta Nacional 40. Seguridad: incluirá banquinas, señalización horizontal y vertical, además de iluminación LED integral.

puente obra ruta 40 Actualmente, los trabajos se concentran en la etapa más crítica: la cimentación. Foto: Prensa de Gobierno

La vieja estructura del puente será de uso peatonal

La histórica estructura metálica, construida hace casi 130 años y considerada uno de los tres primeros puentes del país, no será demolida. Una vez que se habilite el nuevo puente (financiado con el Fondo del Resarcimiento), el antiguo se conservará exclusivamente para uso peatonal, preservando el patrimonio arquitectónico de la provincia.

La finalización de la obra -que arrancó en noviembre pasado- permitirá aliviar la congestión en la Ruta 40 y garantizará una vinculación directa y segura para los vecinos del sur de Luján, eliminando una de las barreras físicas más importantes del departamento.

Esta obra forma parte de los anuncios que realizó el gobernador Alfredo Cornejo en la Asamblea legislativa del 1 de mayo del 2025 cuando se refirió a la utilización de fondos del ahora denominado del Resarcimiento de la Promoción Industrial, es decir lo que antes iba a ser la finalmente desechada megapresa Portezuelo del Viento.