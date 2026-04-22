La ruta de China que conecta el interior del país con Europa y reduce la dependencia del Canal de Suez

Se trata de la red ferroviaria China–Europa, conocida como China Railway Express, una serie de corredores terrestres que conectan ciudades del interior chino con distintos destinos europeos. Desde Chongqing, Xi’an o Yiwu, los trenes cruzan Asia Central, atraviesan Kazajistán, Rusia o rutas alternativas por el llamado “Corredor Medio”, y llegan a hubs logísticos en Alemania, Polonia o España. Es una especie de puente continental que acorta distancias comerciales sin depender del mar.

Su importancia se entiende en contraste. Durante décadas, gran parte del comercio entre Asia y Europa dependió de rutas marítimas que cruzan el Mar del Sur de China, el Índico y el Canal de Suez. Ese trayecto es eficiente en volumen, pero vulnerable en tiempos: congestiones, bloqueos o tensiones geopolíticas pueden alterar todo el flujo global, como se evidenció en el bloqueo del Canal de Suez en 2021.

China Railway Express

¿Cómo es esta mega red ferroviaria de China?

El ferrocarril ofrece otra lógica. No reemplaza al mar, pero lo complementa. Los trenes tardan aproximadamente entre 12 y 20 días en llegar a Europa, casi la mitad del tiempo que una ruta marítima tradicional. A cambio, el costo es mayor, pero la velocidad y la previsibilidad lo convierten en una herramienta clave para mercancías de alto valor: componentes electrónicos, autopartes, productos tecnológicos y comercio e-commerce.

Esta red ferroviaria se caracteriza por:

Sus trayectos más largos superan los 10.000 a 12.000 km, conectando ciudades de China con Europa central y occidental.

con Europa central y occidental. La red ha crecido hasta más de 200 ciudades conectadas en Asia y Europa , convirtiéndose en una red transcontinental en expansión.

y , convirtiéndose en una red transcontinental en expansión. Los trenes suelen tener una longitud de cientos de metros (hasta más de 1.000 m en algunos convoyes) y transportan grandes volúmenes de contenedores.

Más allá de la logística, esta red también tiene un componente geopolítico. Refuerza la conexión del interior de China con mercados internacionales, reduce la dependencia de corredores marítimos sensibles y diversifica las rutas dentro de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Además, impulsa el desarrollo de ciudades interiores que antes estaban lejos de los grandes flujos globales.