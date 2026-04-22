Más que una mejora incremental, se trata de un salto que desafía las barreras físicas del rendimiento energético. En este escenario, esta innovación de China no solo responde a necesidades actuales, sino que anticipa un futuro donde el frío deja de ser un obstáculo.

Batería de litio que es capaz de mantener la autonomía incluso a −50 °C (1)

China logra lo imposible: crea una innovadora batería de litio que es capaz de mantener la autonomía incluso a −50 °C

Se trata de un desarrollo impulsado por investigadores en China, basado en una nueva generación de baterías de litio de baja temperatura, muchas veces vinculadas a diseños tipo baterías de estado sólido o con electrolitos modificados. El punto clave está en el cambio del electrolito el material que transporta los iones dentro de la batería, que fue optimizado para no volverse lento o inestable con frío extremo. Gracias a eso, el sistema puede mantener hasta un alto porcentaje de su capacidad incluso cerca de los −50 °C, algo que en baterías tradicionales cae de forma abrupta.