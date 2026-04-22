Por las amenazas de tiroteos ya son 6 los imputados y hay otros 19 alumnos implicados

"Acá ningún joven debería sentir la liviandad de hacer estas amenazas, porque estamos siguiendo de cerca la consecuencia penal de esto. No sólo por lo que significa, porque cada acto es un acto de violencia que expresa una amenaza contra la integridad física de otro joven, sino también por todo el operativo que ha puesto en marcha", marcó con firmeza Mercedes Rus.

La ministra de Seguridad contó que a raíz de la avalancha de amenazas de tiroteos se registraron 400 llamadas al 911, se debieron disponer de 800 policías, entre los que acudieron a las escuelas, y los de las consignas y patrullajes, más los de Científica e Investigaciones que también debieron actuar.

Amenazas de tiroteo "tendrán consecuencias legales para alumnos y padres"

Por su lado, el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, también insistió en las consecuencias legales que tendrán "tanto alumnos como padres".

"El primer mensaje, obviamente, es que esto no es una broma, es un ilícito, es un hecho ilegal que tiene consecuencias legales. El primer punto es que la justicia está actuando sobre todos los casos identificados", repitió.

Y sumó que con el equipo de Educación también se trabajó mucho en el rebote de los casos en las redes sociales.

"Se han bajado más de 1.200 publicaciones que hacían referencias a estas amenazas a estos casos, o que promocionaban de alguna forma y validaban estas amenazas", enumeró e implicó directamente a los padres de esos chicos.

policia en escuela dge amenazas La Policía tuvo que cumplir consignas o rondines en escuelas donde hubo amenazas de tiroteos en Mendoza.

Agregó: "Es importante que los padres vean qué publican sus hijos, y obviamente si la red social lo baja es porque lo que están reproduciendo es un mensaje de violencia, de odio, de incitación al miedo".

Además García Zalazar marcó que como medida de continuidad de los protocolos que se aplicaron por las amenazas de tiroteos ahora será potestad de los directivos decidir si sus alumnos llevan o no mochilas al colegio, o si se decide por revisarlas al ingreso.