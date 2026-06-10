Un video, tomado por cámaras de seguridad de la vía pública en Córdoba, muestra a Claudio Barrelier junto a Soledad Andreani luego de que el imputado habría asesinado a Agostina Vega, lo que representa un clip que puede cambiar el contexto de la causa.
Apareció uno de los videos más aterradores del caso Agostina Vega
Agostina Vega fue asesinada y trasladada a un descampado en Córdoba, donde fue encontrada días después, luego de una dura investigación
Medios locales compartieron el corte en donde ambos detenidos por el femicidio bajaron del Ford Ka negro, perteneciente a Andreani y que fue utilizado por el propio Barrelier para llevar los restos de la adolescente de 14 años hasta el descampado donde fue hallada descuartizada.
Caso Agostina Vega: el video de la discordia
El video, obtenido por El Doce TV, corresponde al pasado lunes 25 de mayo, en cercanías de las 13 horas, en el barrio Yofré, de Córdoba. Agostina Vega habría sido asesinada entre las 23:00 del sábado 23 de mayo y las 05:00 del domingo 24.
El contenido no solo hace referencia a la primera vez que ambos acusados se vieron después del homicidio, sino que además los posiciona frente a un local y luego a la implicada mientras conversaba por celular. Incluso, en un diálogo entre ellos dentro del mismo rodado.
En la secuencia se puede apreciar que Barrelier extrae una tela del baúl para doblarla y volverla a guardar. A continuación, realizaron compras en un local y guardaron los productos allí. Lejos de la frialdad con que atraviesan la rutina, este corto tiene lugar minutos después de que el principal acusado habría descartado el cuerpo de la adolescente.
Caso Agostina Vega: el video, crucial para la detención de Soledad Andreani
La difusión del video se produce un día después de la detención de Soledad Andreani. La mujer, expareja de Barrelier y propietaria del Ford Ka, quedó imputada por encubrimiento agravado en el caso de Agostina Vega. En el expediente consta además que el auto fue lavado después de haber sido utilizado por el principal acusado.
Para el fiscal Raúl Garzón, el crimen ocurrió entre la noche del sábado 23 de mayo y las primeras horas de la madrugada del domingo 24 en la vivienda de barrio Cofico donde residía Barrelier. Actualmente, Barrelier permanece detenido en el Complejo Penitenciario de Bouwer e imputado por el femicidio de la menor, mientras que Andreani y OIvaldo Fassetta enfrentan cargos por encubrimiento agravado.