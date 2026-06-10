Apareció uno de los videos más aterradores del caso Agostina Vega

Embed - EXCLUSIVO: el video de BARRELIER con SOLEDAD y el Ford Ka luego del femicidio de Agostina

El contenido no solo hace referencia a la primera vez que ambos acusados se vieron después del homicidio, sino que además los posiciona frente a un local y luego a la implicada mientras conversaba por celular. Incluso, en un diálogo entre ellos dentro del mismo rodado.

En la secuencia se puede apreciar que Barrelier extrae una tela del baúl para doblarla y volverla a guardar. A continuación, realizaron compras en un local y guardaron los productos allí. Lejos de la frialdad con que atraviesan la rutina, este corto tiene lugar minutos después de que el principal acusado habría descartado el cuerpo de la adolescente.

Caso Agostina Vega: el video, crucial para la detención de Soledad Andreani

La difusión del video se produce un día después de la detención de Soledad Andreani. La mujer, expareja de Barrelier y propietaria del Ford Ka, quedó imputada por encubrimiento agravado en el caso de Agostina Vega. En el expediente consta además que el auto fue lavado después de haber sido utilizado por el principal acusado.

agostina-vega-desaparecida2 La investigación sobre la muerte de la adolescente se centra en que Barrelier habría engañado a Agostina para atraerla a su casa

Para el fiscal Raúl Garzón, el crimen ocurrió entre la noche del sábado 23 de mayo y las primeras horas de la madrugada del domingo 24 en la vivienda de barrio Cofico donde residía Barrelier. Actualmente, Barrelier permanece detenido en el Complejo Penitenciario de Bouwer e imputado por el femicidio de la menor, mientras que Andreani y OIvaldo Fassetta enfrentan cargos por encubrimiento agravado.