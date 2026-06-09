El caso Agostina Vega podría dar un giro inesperado por una nueva y sorpresiva detención

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Caso Agostina Vega: quién es Soledad Andreani

Soledad Andreani no es una desconocida para el principal y hasta ahora único imputado por el femicidio, Claudio Barrelier (33). Según la reconstrucción de los investigadores, ambos mantenían un vínculo de amistad y también compartieron relación laboral en un bar de la zona de Nueva Córdoba.

El dato clave que precipitó su detención es la logística que rodeó al descarte del cuerpo. Barrelier acudió a Andreani para pedirle movilidad el día domingo, a pocas horas de la desaparición de la menor. La mujer argumentó que ese día no podía dárselo, pero finalmente le prestó su Ford Ka el día lunes.

Fue precisamente en ese auto que el asesino habría trasladado los restos de la adolescente hacia la zona de Ampliación Ferreyra, un predio de monte de unas 240 hectáreas en las afueras de la ciudad.

Las cámaras de seguridad y el cruce de antenas de telefonía fueron contundentes: registraron el ingreso del vehículo al descampado cerca de las 11:45 y su salida apenas media hora después.

La mujer, apodada “Gringa”, quedó imputada por encubrimiento agravado por el crimen y se convirtió en la tercera persona arrestada en la causa por el femicidio de Agostina Vega.

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Caso Agostina Vega: cómo se manejó la detenida

Un detalle que no pasó desapercibido en la fiscalía fue la actitud de la ahora detenida en las horas previas a su captura. En un patrón de comportamiento repetido en casos policiales, Soledad Andreani realizó un raid mediático por canales locales cordobeses intentando despegarse de la situación.

Si bien las pesquisas suponen que la joven pudo no haber participado del crimen ni conocer de antemano el plan homicida, los elementos recabados indican que habría tomado conocimiento del asesinato antes de que la Justicia encontrara el cuerpo. Esta presunta complicidad derivó en su detención bajo sospechas de encubrimiento.

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El trasfondo del horror en el caso de Agostina Vega

El femicidio de Agostina Vega mantiene en vilo y conmocionada a toda la sociedad. La adolescente había desaparecido el pasado 23 de mayo tras salir de su casa pasadas las 22:30. Un remisero, que se convirtió en el testigo clave de la causa, declaró haber llevado a la niña hasta la casa de Barrelier (un hombre de 33 años que en algún momento tuvo un vínculo con la madre de la menor) y aportó detalles sobre cómo el propio imputado salió a pagar el viaje.

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Siete días después, se confirmó la peor hipótesis con el hallazgo del cuerpo. Mientras la fiscalía de Garzón aguarda peritajes complementarios, se avanza sobre el círculo del acusado -quien ya arrastraba una causa previa por privación ilegítima de la libertad a otra mujer- para descartar o confirmar si contó con más ayuda para llevar a cabo uno de los crímenes más aberrantes del último tiempo.