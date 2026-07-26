Cierra el refugio de Mendoza que alberga a 240 perros y que Javier Milei visitó durante la campaña

Según detallaron, gran parte de los 240 perros que viven en el predio son animales de edad avanzada, por lo que necesitan controles veterinarios frecuentes, estudios, medicación, cirugías y, en muchos casos, alimentos especiales.

A esos gastos se suman las vacunas y la atención de los perros más jóvenes, además de la ayuda que el refugio brindó durante años a personas que solicitaban asistencia para rescatar animales fuera de sus instalaciones.

"Le pedimos a todos una última ayuda para buscarles hogar a los 240 perritos que tenemos hoy en día", expresaron en el comunicado, en el que también agradecieron el acompañamiento recibido desde la creación del refugio.

El refugio que visitó Javier Milei antes de ser presidente

"Ángeles de Cuatro Patas" se hizo conocido a nivel nacional cuando fue visitado por Javier Milei, antes de llegar a la Presidencia.

La recorrida se realizó en 2021, cuando el entonces diputado nacional visitó Mendoza junto a José Luis Espert. Durante esa visita conoció el refugio, que se especializa en recibir perros ancianos y animales con problemas de salud o con pocas posibilidades de ser adoptados.

La visita tuvo amplia repercusión porque Milei ha manifestado en reiteradas oportunidades su predilección por los perros. Incluso compartió publicaciones sobre el refugio en sus redes sociales, lo que le dio visibilidad a la tarea que realizaba la organización.

"Ángeles de Cuatro Patas" se hizo conocido a nivel nacional cuando fue visitado por Javier Milei, antes de llegar a la Presidencia. Foto: Instagram

El desafío de encontrarle familia a 240 perritos

Con el cierre ya anunciado, la prioridad del refugio es lograr que los 240 perros sean adoptados y no deban ser trasladados a otros lugares.

Desde la organización explicaron que sostener el funcionamiento se volvió inviable por el incremento permanente de los costos veterinarios y el elevado número de animales que requieren atención médica constante.

Por eso lanzaron un último pedido de ayuda dirigido a quienes puedan adoptar un perro o colaborar para que los perritos encuentren una familia.