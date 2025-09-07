"Necesitamos que 735 personas donen $1.000 cada una″: el refugio para perros que pide una mano a mendocinos

Quien no ha visitado este espacio, ubicado en el departamento de Godoy Cruz, debe saber que es un sitio sostenido, por sobre todas las cosas, con amor. Y es que, con los materiales que se han podido conseguir, y los aportes de personas amantes de los animales, el refugio ha ido levantando una estructura pensando en recibir a todos aquellos perros que lo han necesitado.

Los perros que llegan al refugio Ángeles de Cuatro Patas, son principalmente aquellos que han sido víctimas de maltrato por parte de sus dueños y son rescatados, o que son abandonados por su edad avanzada o problemas de salud. En ese contexto, este espacio no sólo los recibe o les da de comer, sino que inclusive busca ayudarlos a mejorar su estado, por lo que implica un importante esfuerzo económico.

refugio perros (1) Durante el invierno, el refugio recibió un número muy alto de perros adultos.

Como ha dado a conocer quien está al frente del refugio para perros, en la actualidad, el espacio se encuentra en un estado crítico producto de una deuda millonaria con una veterinaria.

En un inicio, la deuda del refugio para perros llegó a ser de 4 millones de pesos, pero con el aporte solidario de los mendocinos, se logró reducir a 735 mil pesos. Es por eso que el pedido de Beatríz Mendez, quien está al frente del espacio, en esta ocasión, es para ponerle punto final a la deuda: "Necesitamos que 735 personas donen $1.000 cada una″.

Constantemente en las redes sociales del refugio Ángeles de Cuatro Patas, se da a conocer no sólo a los integrantes caninos del lugar, sino también el estado del espacio para perros, agradeciendo a los aportes de la gente y llamando a la solidaridad, cuando hace falta. “Gracias a todos por aportar su ayuda para que podamos seguir con los controles de nuestros abuelos, la atención de los que están ingresando y ayudar también a quien lo necesita” destacaron luego de la primera gran colecta.

angeles de 4 patas refugio perros Con los aportes de la gente, el refugio para perros busca saldar la millonaria deuda con la veterinaria.

Cómo colaborar con el refugio Ángeles de Cuatro Patas

Todo aquel que quiera sumarse a la campaña del refugio de perros, puede hacerlo mediante transferencias al alias Congo.diario.sal (a nombre de Beatriz Liliana Méndez) o comunicándose al 2617564533.

Es importante remarcar que la ayuda al refugio para perros no es sólo mediante dinero, sino que además uno puede sumarse donando alimento para los animales, con mantas, artículos de limpieza, alambre, clavos, pallets y chapas.

refugio perros El refugio para perros tiene otras necesidades a la cual los mendocinos pueden sumarse con sus aportes.

Otra alternativa que brinda el histórico refugio de Mendoza, en caso de no poder adoptar, es apadrinar uno de los perros, realizando un aporte mensual de 500 pesos.