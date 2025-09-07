Incendio en la Feria de Guaymallén: dos personas fueron captadas por las cámaras mientras prendían fuego

Embed - Se incendiaron 4 galpones en la Feria de Guaymallén

El estado de salud de la bombera herida

El incendio en la Feria de Guaymallén, en calles Gutemberg y Sarmiento, comenzó alrededor de las 19.45 del sábado y para las 20.50 ya habían 4 galpones con fuego declarado. En uno de ellos, el techo se derrumbó y cayó un portón de 4 metros de ancho y 2,5 de altura sobre la auxiliar Estella Tello del Cuartel Central.

Médicos del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) y de ECI Emergencias la atendieron con un diagnóstico de politraumatismos por aplastamiento por lo que fue trasladada al Hospital El Carmen, donde luego de algunas curaciones le dieron el alta.

Mientras tanto, los bomberos continuaron combatiendo el fuego y para las 23.50, con 7 frentes de ataque, lograron contener las llamas y comenzar el enfriamiento de la zona.

El operativo contó con la participación de personal policial (para cortes de tránsito), bomberos del Cuartel Central, Bomberos Voluntarios de 5 departamentos (Godoy Cruz, Maipú, Guaymallén, Luján y Junín), Defensa Civil y las Unidad Investigativa Departamental y Delitos Tecnológicos.

Los daños materiales del incendio en la Feria de Guaymallén

En los 4 galpones las pérdidas fueron millonarias:

Galpón 1: cámara frigorífica, autoelevador y mercaderías varias.

Galpón 2: tres autoelevadores y palets vacíos.

Galpón 3: dos camiones, dos autoelevadores, mercaderías varias y cámara de frío.

Galpón 4: dos autoelevadores, cámara frigorífica, mercaderías varias y bobinas de papel.

El intendente de Guaymallén confirmó ayudas para los feriantes

incendio feria guaymallen En el incendio en la Feria de Guaymallén trabajó personal de Defensa Civil. Foto: Municipalidad de Guaymallén.

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, estuvo en el lugar acompañando a los equipos de trabajo y puso a disposición los recursos de la comuna. Allí, además, aseguró que este lunes se reunirá con el sector privado para definir mecanismos de apoyo y recuperación de la actividad.