Videos: una bombera sufrió lesiones por la caída de un portón en el incendio de la Feria de Guaymallén

La Policía y los rescatistas tomaron conocimiento del hecho cerca de las 20, por un llamado al 911 en el que los vecinos reportaron el incendio en la Feria de Guaymallén. Desde el exterior podían verse las grandes columnas de humo, tanto desde diversos sectores de ese departamento y como de la Ciudad de Mendoza. De los siete galpones, sólo uno pudo recuperarse.

Personal Policial arribó al lugar y realizó tareas preventivas; informando que había autos dentro de la feria, por lo que organizaron su evacuación.