Pronóstico del tiempo: llega un frente frío de aire polar que afectará a toda la provincia

Invierno, frío, hola polar, clima. Pronostico del tiempo (13).jpeg El pronóstico del tiempo anticipa el ingreso de un frente frío con aire polar. Imagen ilustrativa. Foto: Cristián Lozano /Diario UNO

Pronóstico del tiempo con fuertes ráfagas de viento

Elizabeth Naranjo Tamayo destacó que el viento podrá sentirse en el Gran Mendoza entre las 19 y las 21 con una velocidad entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 65 kilómetros por hora.

Además, se esperan precipitaciones durante la noche que comenzarán en el sur, luego en el Valle de Uco para llegar después al Gran Mendoza, especialmente en la zona oeste.

El pronóstico del tiempo indica que día más frío será el sábado, para cuando se espera una mínima de 4 grados y una máxima de 11 grados. El domingo las temperaturas irán de 2 grados hacia los 16 grados de máxima.