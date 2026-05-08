El pronóstico del tiempo anticipa el ingreso de un frente frío con aire polar con fuertes ráfagas de viento, lo que hará que las temperaturas sean más parecidas a las de invierno. Estas condiciones se mantendrán por lo menos hasta el lunes. Además, se esperan heladas en varias zonas de Mendoza.
Pronóstico del tiempo: llega un frente frío de aire polar que afectará a toda la provincia
El frente frío con aire polar llegará en la tarde de este viernes con fuertes ráfagas, según el pronóstico del tiempo. El frío se mantendrán hasta el lunes
Durante este viernes se espera que soplen algunas ráfagas de viento Zonda en la precordillera, especialmente en Malargüe, donde las clases fueron suspendidas debido a esta situación.
Pero la meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo indicó a radio Nihuil que desde este viernes cambian las condiciones del tiempo, debido a que desde la tarde llega a Mendoza un segundo frente frío con viento del sur.
Pronóstico del tiempo con fuertes ráfagas de viento
Elizabeth Naranjo Tamayo destacó que el viento podrá sentirse en el Gran Mendoza entre las 19 y las 21 con una velocidad entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 65 kilómetros por hora.
Además, se esperan precipitaciones durante la noche que comenzarán en el sur, luego en el Valle de Uco para llegar después al Gran Mendoza, especialmente en la zona oeste.
El pronóstico del tiempo indica que día más frío será el sábado, para cuando se espera una mínima de 4 grados y una máxima de 11 grados. El domingo las temperaturas irán de 2 grados hacia los 16 grados de máxima.