Obligaron a una niña a casarse en San Juan y Gendarmería intervino para salvarla

Cómo se descubrió el caso de matrimonio infantil

Todo comenzó en abril del año pasado, con una denuncia anónima al sistema de emergencias 911, donde una denunciante alertó sobre el posible secuestro de una joven, en el departamento de Caucete, provincia de San Juan.

Inmediatamente, se activaron protocolos logrando interceptar el vehículo señalado, en el cual se trasladaba a la menor de edad con su hijo recién nacido y acompañada por varias personas.

Gendarmería Nacional.jpg Gendarmería intervino para rescatar a la niña que había sido obligada a casarse. Imagen ilustrativa.

De las primeras averiguaciones, las autoridades pudieron saber que la joven había sido obligada a contraer matrimonio con el hijo de esa familia y, posteriormente, a asumir la maternidad.

También advirtieron que vivió todo tipo de violencias, desde haber sido trasladada de manera constante por las provincias de Neuquén, Córdoba y Santa Fe, hasta sometimientos, agresiones físicas, explotación laboral, restricción al sistema de salud, privación alimentaria y violencia psicológica.

El Ministerio Público Fiscal articuló acciones con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y otros organismos. Las pruebas relevadas permitieron sostener la acusación y la condena de 10 años sobre los imputados del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan.