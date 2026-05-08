Gendarmería Nacional intervino en San Juan para salvar a una niña que padecía maltrato infantil. La víctima es una menor de edad que estaba sometida por adultos miembros de la colectividad Romaní. La nena estaba privada de su libertad y había sido obligada a contraer matrimonio.
Obligaron a una niña a casarse en San Juan y Gendarmería intervino para salvarla
La menor estaba privada de su libertad y había sido obligada a una unión forzada. El caso terminó con una condena de 10 años en San Juan
En el marco de una investigación extensa, por disposición de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Juan” realizó un trabajo que permitió esclarecer el caso y rescatar a la nena.
Cómo se descubrió el caso de matrimonio infantil
Todo comenzó en abril del año pasado, con una denuncia anónima al sistema de emergencias 911, donde una denunciante alertó sobre el posible secuestro de una joven, en el departamento de Caucete, provincia de San Juan.
Inmediatamente, se activaron protocolos logrando interceptar el vehículo señalado, en el cual se trasladaba a la menor de edad con su hijo recién nacido y acompañada por varias personas.
De las primeras averiguaciones, las autoridades pudieron saber que la joven había sido obligada a contraer matrimonio con el hijo de esa familia y, posteriormente, a asumir la maternidad.
También advirtieron que vivió todo tipo de violencias, desde haber sido trasladada de manera constante por las provincias de Neuquén, Córdoba y Santa Fe, hasta sometimientos, agresiones físicas, explotación laboral, restricción al sistema de salud, privación alimentaria y violencia psicológica.
El Ministerio Público Fiscal articuló acciones con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y otros organismos. Las pruebas relevadas permitieron sostener la acusación y la condena de 10 años sobre los imputados del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan.