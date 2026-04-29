Detuvieron a una maestra por golpear a 18 chicos y tocarles los genitales en la escuela

jardin de infantes1 Imagen ilustrativa.

Tras su detención, la mujer enfrenta duros cargos y fue removida de sus funciones en el establecimiento para proteger a los estudiantes, según informó el diario ABC.

Maltrato infantil, investigación judicial y secuelas psicológicas en los chicos

Las denuncias radicadas describen conductas aberrantes que la docente habría ejercido contra los pequeños. Entre los hechos que se investigan, figuran castigos que consistían en encerrar a los niños en el baño a oscuras mientras lloraban, así como agresiones físicas directas: tirones de pelo, golpes en las manos, pellizcos en las orejas y agarrones del cuello. Sin embargo, lo más alarmante del expediente judicial son los relatos sobre tocamientos y pellizcos en las partes íntimas de los alumnos.

El Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad tomó el control de las diligencias enviadas por la Policía Nacional. Mientras las autoridades intentan determinar la veracidad de los hechos, se supo que los niños ya están sufriendo consecuencias psicológicas derivadas de estos episodios. Por su parte, los progenitores deslizaron la posibilidad de que la maestra atraviese problemas de salud mental, aunque esto deberá ser corroborado por pericias oficiales.

dge jardin de infantes salas de 3 El caso de la maestra de escuela que habría abusado de 18 niños estremece a la comunidad educativa. Imagen ilustrativa.

El caso también generó una fuerte tensión dentro de la comunidad escolar. Las familias de las víctimas manifestaron públicamente su malestar con las autoridades del colegio, asegurando que no se sintieron respaldadas por la dirección del centro educativo tras denunciar lo que estaba sucediendo en el aula.

Actualmente, el proceso judicial continúa su curso para determinar la responsabilidad penal de la docente ante estos hechos de vulneración de derechos infantiles.