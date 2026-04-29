Un hombre de 50 años fue encontrado muerto en una acequia de Las Heras en la mañana de este miércoles. Un vecino llamó al 911 y rápidamente se montó un operativo en el lugar para sacar el cuerpo e investigar qué pasó. Al parecer tenía un pedido de captura y se lo conocía por problemas de consumo.
Hallaron a un hombre muerto dentro de una acequia en Las Heras e investigan las circunstancias
El cuerpo del hombre estaba boca abajo dentro de un zanjón en Las Heras. Vecinos lo vieron y avisaron a la Policía sobre el muerto
El hallazgo del cuerpo ocurrió alrededor de las 9 de hoy en una acequia de calle San Martín a la altura de calle Maza, zona cercana al aeropuerto. Tras el llamado de un vecino, la Policía, Bomberos, el Servicio de Emergencias Coordinado y Científica llegaron al lugar.
Preservaron la escena y comenzó el trabajo en el lugar para sacar a la víctima del zanjón en el que había quedado boca abajo. Se supo que tenía con él un morral y sus pertenencias, gracias a las cuales fue identificado: Héctor Eduardo Soto, quien vivía en el barrio 5000 Lotes, de Las Heras.
Investigan las causas de la muerte de un hombre en Las Heras
Los pesquisas determinaron que este hombre tenía un pedido de captura y era conocido por tener problemas de consumo de drogas.
La primera hipótesis que expresaron los investigadores es que el hombre habría estado bajo los efectos de las drogas y probablemente cayó a la acequia. Quedó boca abajo y debido al agua que habría murió ahogado.
Además, creen que había muerto muy poco antes de haber sido encontrado, ya que su cuerpo no presentaba rigidez. De todas formas, los pesquisas avanzarán sobre la causa para confirmar las causas.