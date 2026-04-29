Hallaron a un hombre muerto dentro de una acequia en Las Heras e investigan las circunstancias

El hallazgo del cuerpo ocurrió alrededor de las 9 de hoy en una acequia de calle San Martín a la altura de calle Maza, zona cercana al aeropuerto. Tras el llamado de un vecino, la Policía, Bomberos, el Servicio de Emergencias Coordinado y Científica llegaron al lugar.

Preservaron la escena y comenzó el trabajo en el lugar para sacar a la víctima del zanjón en el que había quedado boca abajo. Se supo que tenía con él un morral y sus pertenencias, gracias a las cuales fue identificado: Héctor Eduardo Soto, quien vivía en el barrio 5000 Lotes, de Las Heras.