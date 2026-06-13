Embed - Tragedia en Brasil: una joven murió al saltar desde un puente sin las cuerdas de seguridad

Tras el accidente, efectivos de la Policía Militar detuvieron a seis personas vinculadas a la organización de la actividad para determinar las responsabilidades en el hecho. La investigación busca establecer cómo se produjo la falla en los protocolos de seguridad y quiénes estaban a cargo de verificar el equipamiento antes del salto.

El caso generó una fuerte conmoción en Brasil y reabrió el debate sobre los controles en actividades de turismo aventura y deportes extremos. En paralelo, las autoridades municipales anunciaron que impulsarán acciones judiciales por presuntas fallas en la fiscalización de este tipo de eventos.

Las pericias preliminares apuntan a una grave negligencia operativa, ya que la joven habría recibido la orden de saltar cuando aún no estaba conectada al sistema que debía amortiguar la caída.

La causa quedó en manos de la Justicia brasileña, que analiza la documentación de la empresa organizadora y las condiciones en las que se desarrollaba la actividad al momento de la tragedia.