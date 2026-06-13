Una joven de 21 años murió este sábado durante una actividad de bungee jumping en Brasil luego de ser lanzada desde un puente de unos 30 metros de altura sin que estuviera correctamente asegurada al sistema de seguridad.
Tragedia en Brasil: una joven murió al saltar desde un puente sin las cuerdas de seguridad
La víctima fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, quien participaba de una jornada recreativa organizada por una empresa privada en el denominado Puente del Esqueleto
La víctima fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, quien participaba de una jornada recreativa organizada por una empresa privada en el denominado Puente del Esqueleto, ubicado en la ciudad de Limeira, en el estado de San Pablo.
Según informaron medios brasileños, la joven se preparaba para realizar el salto cuando los instructores dieron la señal para que se arrojara al vacío sin haber conectado las cuerdas y arneses necesarios para la práctica. Como consecuencia, cayó desde la estructura y falleció.
Tras el accidente, efectivos de la Policía Militar detuvieron a seis personas vinculadas a la organización de la actividad para determinar las responsabilidades en el hecho. La investigación busca establecer cómo se produjo la falla en los protocolos de seguridad y quiénes estaban a cargo de verificar el equipamiento antes del salto.
El caso generó una fuerte conmoción en Brasil y reabrió el debate sobre los controles en actividades de turismo aventura y deportes extremos. En paralelo, las autoridades municipales anunciaron que impulsarán acciones judiciales por presuntas fallas en la fiscalización de este tipo de eventos.
Las pericias preliminares apuntan a una grave negligencia operativa, ya que la joven habría recibido la orden de saltar cuando aún no estaba conectada al sistema que debía amortiguar la caída.
La causa quedó en manos de la Justicia brasileña, que analiza la documentación de la empresa organizadora y las condiciones en las que se desarrollaba la actividad al momento de la tragedia.