La DGE suspendió las clases este viernes por viento Zonda en el Gran Mendoza, el Valle de Uco y el sur

Debido a los pronósticos meteorológicos y las alertas que indican ráfagas de viento Zonda y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que para este viernes 31 de julio, se ha determinado de manera preventiva la suspensión de clases presenciales durante el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades en presenciales en Gran Mendoza (Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo), Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San Carlos), Lavalle, Malargüe y San Rafael.
En el resto de la provincia, zona Este (San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz) y General Alvear el servicio educativo se brinda con total normalidad.
La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.
En las últimas horas se elevó a naranja la advertencia por fuertes ráfagas de viento Zonda.
Las escuelas dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) también adhirieron a la suspensión de clases.
En pocas palabras
- Clases suspendidas: DGE suspendió clases presenciales este viernes por alerta de viento Zonda en Gran Mendoza, Valle de Uco y el sur.
- Zonas afectadas: La medida preventiva rige para Gran Mendoza, Tunuyán, Lavalle, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
- Actividad virtual: La actividad escolar se desarrollará de forma virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza.
Resumen generado por Thinkindot AI