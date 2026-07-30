Usó la ambulancia de guardia para ir al boliche, lo pescaron por el GPS y terminó cesanteado

Usó la ambulancia del hospital de Uspallata para salir a bailar con los amigos.

Casi una hora estacionada frente al boliche: la prueba del GPS

La principal prueba incorporada al sumario fue el registro del sistema de geolocalización GPS instalado en la flota sanitaria provincial.

El monitoreo satelital permitió establecer que la ambulancia permaneció estacionada durante casi una hora en las inmediaciones del local nocturno, fuera de una misión sanitaria.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que la conducta implicó un uso indebido de un bien público y también una afectación a la cobertura de emergencias de Uspallata y sus zonas de influencia durante ese período.

Policías sancionados por abusos, robos y coimas cobradas por Mercado Pago

El decreto publicado este jueves también ratificó otras nueve desvinculaciones de agentes estatales, entre ellas varias correspondientes al Ministerio de Seguridad y Justicia.

Uno de los casos más graves fue el del ex auxiliar primero Ramón Jesús Sánchez Martínez, cuya expulsión de la Policía quedó firme tras una condena judicial por abuso sexual contra una compañera de patrulla durante un procedimiento en Potrerillos.

Policías fueron cesanteados por diferentes causas. Imagen ilustrativa.

También se confirmó la cesantía con sujeta a exoneración del auxiliar Jorge Miguel Olmedo Romero, investigado por pedir una coima de $22.000 a una conductora durante un control vial para evitar la retención del vehículo.

En ese expediente, una de las pruebas centrales fue el comprobante de una transferencia realizada a la cuenta personal de Mercado Pago del efectivo.

Además, quedaron firmes las sanciones contra el auxiliar Adolfo Federico Segura García, separado por abandono de servicio luego de mudarse a Uruguay y comunicar telefónicamente que no regresaría.

A la lista se sumó una empleada del hospital Lagomaggiore, despedida por el robo de un celular perteneciente a la madre de un paciente internado, y 5 bajas en la Dirección General de Escuelas (DGE) por inasistencias injustificadas y abandono de cargo. No es la primera vez que se conocen cesantías en el Estado por diferentes situaciones.