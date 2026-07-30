Tras la presión de Mariana Juri, ahora Flybondi quiere explicar su caótica situación

Según la información que pudo recabar Juri para avanzar con el pedido de informes, Flybondi atraviesa una situación límite: “En junio cumplió 803 de 2.626 vuelos programados (30,6%). Y en los primeros 12 días de julio cumplió con 23 de 427 vuelos que tenía previsto, es decir sólo el 5,4%", marcó la senadora.

La ANAC también reaccionó al pedido de informes por la situación de Flybondi

No está claro si fue la exposición del tema o la dura sanción que este miércoles tomó Brasil contra Flybondi, pero lo cierto es que en las últimas horas la Administración Nacional de Aviación (ANAC) también reaccionó al pedido de informe que elevó Mariana Juri y la citó a una audiencia.

En ese requerimiento, la senadora nacional mendocina le había pedido formalmente conocer:

Actas de infracción y sumarios administrativos iniciados en 2025 y 2026 por cancelaciones o demoras

iniciados en 2025 y 2026 por cancelaciones o demoras Cantidad de reclamos de pasajeros recibidos por la ANAC en ese período

recibidos por la ANAC en ese período Antecedentes de sanciones aplicadas a la compañía

aplicadas a la compañía Medidas adoptadas para garantizar asistencia y reubicación a los pasajeros afectados

a los pasajeros afectados Información sobre la reducción de la flota aérea y su impacto en la operación

y su impacto en la operación Detalles sobre la cantidad de vuelos programados, cancelados y demorados en el mercado aerocomercial

en el mercado aerocomercial Datos sobre la cantidad de pasajeros afectados, discriminados por empresa y tipo de contingencia

"Lo que pretendemos es saber qué medidas preventivas ha tomado la ANAC; sabemos que ya redujo la flota aérea y no queremos que una empresa así deje de volar, por eso es clave conocer cómo se está trabajando para que eso no ocurra", apuntó la senadora que supo ser ministra de Turismo de la provincia y hoy preside la comisión de Turismo del Senado.

Atenta al daño que generan las permanentes cancelaciones de vuelos a los pasajeros en plena temporada alta del turismo, la legisladora también pidió reunirse con autoridades de Defensa al Consumidor, lo que se concretará en los próximos días.

Los números de Flybondi que preocupan