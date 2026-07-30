Tras la presión de Mariana Juri, ahora Flybondi quiere explicar su caótica situación

Antes de presentar un pedido de informes a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para conocer qué medidas preveían tomar con la aerolínea Flybondi tras la permanente cancelación de vuelos, la senadora Mariana Juri -presidenta de la comisión de Turismo del Senado- había intentado infructuosamente tener una respuesta de la empresa.
Sin embargo, luego de que iniciara ese trámite formal, y que el tema adquiriera una fuerte repercusión en los medios de comunicación, finalmente la aerolínea low cost reaccionó: convocó a la senadora mendocina a una reunión la próxima semana.
"Hoy, después de que el tema repercutiera en los medios y de que Brasil le aplicara una dura sanción, como es prohibirle seguir vendiendo pasajes, me llamaron para tener una reunión con el gerente de Flybondi, Esteban Tossutti", confirmó Juri a Diario UNO.
Según la información que pudo recabar Juri para avanzar con el pedido de informes, Flybondi atraviesa una situación límite: “En junio cumplió 803 de 2.626 vuelos programados (30,6%). Y en los primeros 12 días de julio cumplió con 23 de 427 vuelos que tenía previsto, es decir sólo el 5,4%", marcó la senadora.
La ANAC también reaccionó al pedido de informes por la situación de Flybondi
No está claro si fue la exposición del tema o la dura sanción que este miércoles tomó Brasil contra Flybondi, pero lo cierto es que en las últimas horas la Administración Nacional de Aviación (ANAC) también reaccionó al pedido de informe que elevó Mariana Juri y la citó a una audiencia.
En ese requerimiento, la senadora nacional mendocina le había pedido formalmente conocer:
- Actas de infracción y sumarios administrativos iniciados en 2025 y 2026 por cancelaciones o demoras
- Cantidad de reclamos de pasajeros recibidos por la ANAC en ese período
- Antecedentes de sanciones aplicadas a la compañía
- Medidas adoptadas para garantizar asistencia y reubicación a los pasajeros afectados
- Información sobre la reducción de la flota aérea y su impacto en la operación
- Detalles sobre la cantidad de vuelos programados, cancelados y demorados en el mercado aerocomercial
- Datos sobre la cantidad de pasajeros afectados, discriminados por empresa y tipo de contingencia
"Lo que pretendemos es saber qué medidas preventivas ha tomado la ANAC; sabemos que ya redujo la flota aérea y no queremos que una empresa así deje de volar, por eso es clave conocer cómo se está trabajando para que eso no ocurra", apuntó la senadora que supo ser ministra de Turismo de la provincia y hoy preside la comisión de Turismo del Senado.
Atenta al daño que generan las permanentes cancelaciones de vuelos a los pasajeros en plena temporada alta del turismo, la legisladora también pidió reunirse con autoridades de Defensa al Consumidor, lo que se concretará en los próximos días.
Los números de Flybondi que preocupan
- Más del 20% de los vuelos programados fueron cancelados en lo que va del año.
- Desde abril, ese porcentaje habría escalado hasta el 36% de cancelaciones.
- Solo el 26,6% de los vuelos despegó en horario, dentro de los 15 minutos previstos.
- Alrededor del 20% registró demoras superiores a una hora.
- El retraso promedio alcanzó los 131 minutos.
- En los primeros 12 días de julio cumplió con 23 de 427 vuelos que tenía previstos, es decir sólo el 5,4%.
En pocas palabras
- Flybondi cancela vuelos: la senadora nacional Mariana Juri solicitó información a la ANAC ante la recurrente cancelación de vuelos de la aerolínea.
- Reunión y explicaciones: tras la presión y sanción en Brasil, Flybondi convocó a Juri a una reunión para dar explicaciones sobre su situación operativa.
- Cifras alarmantes: en junio, Flybondi cumplió solo el 30.6% de sus vuelos programados, y en los primeros días de julio, el 5.4%.