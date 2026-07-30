Lanzaron el tren directo de alta velocidad que une dos ciudades históricas en 7 horas y sin escalas

Recorrido del tren de alta velocidad de OUIGO entre Barcelona y Málaga

La ruta demanda aproximadamente 7 horas de viaje y conecta estaciones clave del país:

Barcelona-Sants

Zaragoza Delicias

Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes

Córdoba

Málaga María Zambrano

Además de beneficiar a los extremos del recorrido, esta frecuencia directa simplifica el traslado para quienes abordan en Zaragoza rumbo a la Costa del Sol, o para los usuarios que viajan desde Córdoba con destino a la Ciudad Condal.

Hasta la fecha, completar esta travesía con la empresa exigía bajar de un tren y subir a otro en la capital. La eliminación del cambio no solo reduce el estrés de los pasajeros (especialmente de familias o personas con equipaje pesado), sino que cancela el riesgo de perder una combinación ante eventuales demoras.

Esta alternativa fomenta el turismo combinado entre el atractivo cultural catalán y la icónica oferta andaluza de Málaga, con sus playas, su gastronomía y museos de renombre como el Picasso y el Carmen Thyssen.

De este modo, la firma gala amplía una red que ya conecta a Madrid con destinos como Valencia, Alicante, Murcia, Sevilla y Valladolid, consolidando al tren como una opción sumamente competitiva frente al auto y al avión.