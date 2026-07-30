Lanzaron el tren directo de alta velocidad que une dos ciudades históricas en 7 horas y sin escalas

El mapa del transporte europeo sumó una novedad clave para quienes planifican sus vacaciones. La operadora francesa OUIGO lanzó un nuevo servicio directo de tren de alta velocidad que une Barcelona con Málaga, una mejora estratégica que permite viajar entre ambas ciudades sin la necesidad de realizar un molesto transbordo en Madrid, respondiendo a la gran demanda turística de la temporada estival.
El servicio inaugural comenzó el 20 de julio y estará disponible hasta el 6 de septiembre, cubriendo el pico de las vacaciones en Europa. Aunque la formación realiza una parada técnica comercial en la capital española, los pasajeros pueden permanecer cómodamente en sus asientos durante todo el trayecto.
Esta incorporación representa un paso más en la expansión y liberalización del mercado ferroviario español, proceso que abrió el sector a nuevos competidores e impulsó una notable baja en el valor promedio de los pasajes.
Recorrido del tren de alta velocidad de OUIGO entre Barcelona y Málaga
La ruta demanda aproximadamente 7 horas de viaje y conecta estaciones clave del país:
- Barcelona-Sants
- Zaragoza Delicias
- Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes
- Córdoba
- Málaga María Zambrano
Además de beneficiar a los extremos del recorrido, esta frecuencia directa simplifica el traslado para quienes abordan en Zaragoza rumbo a la Costa del Sol, o para los usuarios que viajan desde Córdoba con destino a la Ciudad Condal.
Hasta la fecha, completar esta travesía con la empresa exigía bajar de un tren y subir a otro en la capital. La eliminación del cambio no solo reduce el estrés de los pasajeros (especialmente de familias o personas con equipaje pesado), sino que cancela el riesgo de perder una combinación ante eventuales demoras.
Esta alternativa fomenta el turismo combinado entre el atractivo cultural catalán y la icónica oferta andaluza de Málaga, con sus playas, su gastronomía y museos de renombre como el Picasso y el Carmen Thyssen.
De este modo, la firma gala amplía una red que ya conecta a Madrid con destinos como Valencia, Alicante, Murcia, Sevilla y Valladolid, consolidando al tren como una opción sumamente competitiva frente al auto y al avión.
En pocas palabras
- Tren directo: lanzaron un nuevo servicio de alta velocidad que une Barcelona con Málaga sin transbordos.
- Duración del viaje: el trayecto dura aproximadamente 7 horas, con una parada técnica en Madrid.
- Beneficio turístico: la conexión directa simplifica los viajes y fomenta el turismo combinado entre ambas ciudades.