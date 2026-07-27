La Mendoza sobre rieles: así se construyen los 45 kilómetros del nuevo Tren de Cercanías

De un lado colocará las vías nuevas y, del otro, irá mejorando la traza reutilizando los materiales descartados. Ya para el tramo que va de Maipú a Luján, sí se reactivará y adaptará la extinta línea Belgrano.

Los trabajos del Tren de Cercanías en la Estación Gutiérrez, de Maipú. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

La obra del Tren de Cercanías: vías nuevas y 19 estaciones

Lo que hoy son rieles levantados y montañas de balasto terminará convirtiéndose en una vía completamente renovada para el paso de los trenes de pasajeros. Habrá terraplenes reconstruidos, durmientes nuevos, señalización, pasos a nivel intervenidos y andenes adaptados para personas con movilidad reducida. La transformación alcanzará todo el corredor.

La Estación Gutiérrez, de Maipú, donde el Tren de Cercanías se une al Metrotranvía. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

En total serán 45 kilómetros de vías, 19 estaciones y paradores y más de 30 pasos a nivel modernizados. Las barreras serán automáticas, habrá nueva señalización y se adecuarán los cruces para que las formaciones puedan circular hasta a 90 kilómetros por hora.

El recorrido comenzará en la Estación Libertador General San Martín, en La Colonia, Junín, pero a metros del corazón de San Martín.

Las vías siguen por Palmira, Barcala, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio, General Ortega y Coquimbito hasta llegar a Gutiérrez. Desde allí continuarán por Maza, Juan B. Justo, Parque Metropolitano, Rivadavia, Videla Castillo, Club FADEP, Manuel A. Sáez, Vieytes, Terrada y Bulnes hasta terminar en la nueva estación Pueyrredón, en Luján de Cuyo.

Las 19 paradas del Tren de Cercanías: Estación Libertador General San Martín, Palmira, Barcala, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio, General Ortega, Coquimbito y Gutiérrez. Maza, Juan B. Justo, Parque Metropolitano, Rivadavia, Videla Castillo, Club FADEP, Manuel A. Sáez, Vieytes, Terrada, Bulnes y Pueyrredón.

Tanto en Gutiérrez como en Pueyrredón, el Tren de Cercanías se encontrará con el Metrotranvía, donde los pasajeros podrán cambiar de formación de un andén al otro utilizando la tarjeta SUBE.

La Estación San Martín, de Junín, donde el Tren de Cercanías arranca en el Este. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

El 1 de julio comenzaron los trabajos en la Estación San Martín, de Junín, donde el Tren de Cercanías arranca en el Este. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

El Tren de Cercanías larga en Junín, pero se mete por San Martín y llega hasta Maipú y Luján de Cuyo. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

Cuando las vías estén casi listas, llegarán las formaciones desde China. Se trata de tres trenes diésel-eléctricos cero kilómetro fabricados por CRRC Tangshan, con capacidad para 506 pasajeros. La frecuencia inicial de punta a punta se estima de una hora.

El Tren de Cercanías, casi 200 millones de dólares de inversión

La Mendoza sobre rieles demandará una inversión estimada de 196 millones de dólares, financiados con recursos del Fondo del Resarcimiento.

180,39 millones de dólares irán para CEOSA por la renovación integral de la infraestructura, las obras civiles, la señalización y la puesta en marcha del servicio.

La operación del Tren de Cercanías por los próximos 15 años también quedó en manos de esta empresa mendocina, que a su vez opera el Metrotranvía.

En paralelo, ya salió la orden de compra por 15,7 millones de dólares para la empresa china CRRC Tangshan, considerada el mayor fabricante de material rodante del mundo. Dado que las formaciones tienen que ser probadas al momento de la entrega, esta se concretará recién cuando las vías estén listas.

Tal como sucede actualmente con las estaciones San Martín y Gutiérrez, las obras avanzarán de manera simultánea sobre distintos frentes a lo largo de la traza.

El tren de cargas funcionará de forma paralela al Tren de Cercanías de pasajeros. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

La traza del tren en Rodeo, donde lo productivo y lo social se entremezclan. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

Cuando el Tren de Cercanías llegue a la estación Pueyrredón, pasará por debajo del Acceso Sur. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

Por ahora, el sonido es el de las retroexcavadoras y el hierro golpeando contra el suelo. Dentro de un año, si los plazos se cumplen, ese ruido será reemplazado por el del primer Tren de Cercanías uniendo el Este con el Gran Mendoza.