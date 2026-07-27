La Mendoza sobre rieles: así se construyen los 45 kilómetros del nuevo Tren de Cercanías

Llegando a la estación, se escucha el sonido de las máquinas. Unos metros más al este del galpón del ferrocarril, se ven los contenedores de CEOSA y los carteles: Tren de Cercanías, anuncian. En la esquina de Alberdi y San Lorenzo está la primera retroexcavadora. Faltan algunos minutos para el almuerzo y el sol pega. Dos obreros dan indicaciones. El otro hace magia. Levanta las vías viejas y las traslada con cuidado para guardarlas en el obrador. Parecen puros hierros oxidados, pero no: las que estén en condiciones serán reutilizadas por Belgrano Cargas.
Julio marcó el inicio de obra del Tren de Cercanías en dos puntos clave, los dos primeros extremos, antes de que se considerara extender la obra 12 kilómetros más hacia Luján de Cuyo. El primer punto de trabajo es en la Estación Libertador General San Martín, en Junín. El segundo, ese que describí, en la Estación Gutiérrez de Maipú, que combinará el ferrocarril con el Metrotranvía.
La traza total tendrá 45 kilómetros de vía. De Junín a Gutiérrez, el Tren de Cercanías operará sobre una trocha ancha nueva y exclusiva para pasajeros. Pegada quedará la vieja vía, reservada estrictamente para los trenes de carga. No se hará a nuevo, pero sí tendrá una buena mejora y por eso lo primero que está haciendo la empresa adjudicataria es levantar todo.
De un lado colocará las vías nuevas y, del otro, irá mejorando la traza reutilizando los materiales descartados. Ya para el tramo que va de Maipú a Luján, sí se reactivará y adaptará la extinta línea Belgrano.
La obra del Tren de Cercanías: vías nuevas y 19 estaciones
Lo que hoy son rieles levantados y montañas de balasto terminará convirtiéndose en una vía completamente renovada para el paso de los trenes de pasajeros. Habrá terraplenes reconstruidos, durmientes nuevos, señalización, pasos a nivel intervenidos y andenes adaptados para personas con movilidad reducida. La transformación alcanzará todo el corredor.
En total serán 45 kilómetros de vías, 19 estaciones y paradores y más de 30 pasos a nivel modernizados. Las barreras serán automáticas, habrá nueva señalización y se adecuarán los cruces para que las formaciones puedan circular hasta a 90 kilómetros por hora.
El recorrido comenzará en la Estación Libertador General San Martín, en La Colonia, Junín, pero a metros del corazón de San Martín.
Las vías siguen por Palmira, Barcala, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio, General Ortega y Coquimbito hasta llegar a Gutiérrez. Desde allí continuarán por Maza, Juan B. Justo, Parque Metropolitano, Rivadavia, Videla Castillo, Club FADEP, Manuel A. Sáez, Vieytes, Terrada y Bulnes hasta terminar en la nueva estación Pueyrredón, en Luján de Cuyo.
Tanto en Gutiérrez como en Pueyrredón, el Tren de Cercanías se encontrará con el Metrotranvía, donde los pasajeros podrán cambiar de formación de un andén al otro utilizando la tarjeta SUBE.
Cuando las vías estén casi listas, llegarán las formaciones desde China. Se trata de tres trenes diésel-eléctricos cero kilómetro fabricados por CRRC Tangshan, con capacidad para 506 pasajeros. La frecuencia inicial de punta a punta se estima de una hora.
El Tren de Cercanías, casi 200 millones de dólares de inversión
La Mendoza sobre rieles demandará una inversión estimada de 196 millones de dólares, financiados con recursos del Fondo del Resarcimiento.
180,39 millones de dólares irán para CEOSA por la renovación integral de la infraestructura, las obras civiles, la señalización y la puesta en marcha del servicio.
La operación del Tren de Cercanías por los próximos 15 años también quedó en manos de esta empresa mendocina, que a su vez opera el Metrotranvía.
En paralelo, ya salió la orden de compra por 15,7 millones de dólares para la empresa china CRRC Tangshan, considerada el mayor fabricante de material rodante del mundo. Dado que las formaciones tienen que ser probadas al momento de la entrega, esta se concretará recién cuando las vías estén listas.
Tal como sucede actualmente con las estaciones San Martín y Gutiérrez, las obras avanzarán de manera simultánea sobre distintos frentes a lo largo de la traza.
Por ahora, el sonido es el de las retroexcavadoras y el hierro golpeando contra el suelo. Dentro de un año, si los plazos se cumplen, ese ruido será reemplazado por el del primer Tren de Cercanías uniendo el Este con el Gran Mendoza.
En pocas palabras
- Construcción del Tren: se avanza en la obra del Tren de Cercanías que unirá San Martín con Luján de Cuyo, abarcando 45 kilómetros y 19 estaciones.
- Inversión y material rodante: el proyecto representa una inversión de casi 200 millones de dólares, incluyendo la adquisición de tres trenes cero kilómetro provenientes de China.
- Integración y avance: la obra incluye la renovación de vías, la modernización de pasos a nivel y la integración con el Metrotranvía en puntos clave como Gutiérrez y Pueyrredón.