El Gobierno oficializó la adjudicación de la obra del Tren de Cercanías

La propuesta seleccionada por la comisión evaluadora fue la denominada "Variante 3", considerada la alternativa más eficiente en cuanto a impacto social, transporte público y ordenamiento territorial. El trazado contempla el recorrido comprendido entre la estación San Martín, ubicada en la Colonia Junín, y el futuro parador Pueyrredón, en el departamento de Luján de Cuyo.

El proyecto incluye el tramo inicial entre San Martín y la actual estación Gutiérrez, en Maipú, y agrega otros 12,1 kilómetros desde allí hacia el sur. Esa extensión incorpora un tramo de 9,1 kilómetros hasta llegar al parador Vieytes y otros 3 kilómetros finales hasta el parador Pueyrredón. El pliego técnico estableció un plazo de ejecución de 365 días para las intervenciones de infraestructura, aunque el decreto no fijó todavía una fecha concreta para el comienzo de las obras en el terreno.

El Tren de Cercanías ya tiene luz verde y Mendoza da un paso más para concretarlo.

Una corrección elevó el monto adjudicado de la obra

La propuesta para la "Variante 3" de CEOSA había sido presentada originalmente por la empresa con un presupuesto de $195.953 millones. Sin embargo, durante el proceso de revisión final de la documentación, los organismos técnicos detectaron dos ítems cuyas cantidades cotizadas eran inferiores a las exigidas por el pliego de condiciones.

Para subsanar el error, el Gobierno provincial mantuvo los precios unitarios ofrecidos por la constructora, pero corrigió las cantidades finales y elevó el valor definitivo de la propuesta hasta los $203.800 millones. Con este ajuste, la oferta quedó 0,67% por encima del presupuesto oficial actualizado a noviembre de 2025. La comisión sostuvo que la diferencia era razonable y que no modificaba las razones técnicas y económicas utilizadas para seleccionar la alternativa.

El esperado Tren de Cercanías dio un paso decisivo con la adjudicación de la obra

La operación comercial quedó condicionada a una habilitación nacional

Además de la obra civil, CEOSA recibió la concesión integral para operar y mantener el servicio ferroviario de pasajeros por un monto de $1.347.382.769,67, luego de ser ajustado a las cantidades oficiales. La firma privada deberá encargarse de la operación comercial del tren, la atención de las estaciones, el mantenimiento y la rehabilitación de los equipos y las vías.

Sin embargo, esta parte de la adjudicación quedó estrictamente condicionada. CEOSA inició el trámite formal para incorporarse al Registro Nacional de Operadores Ferroviarios de Pasajeros, pero todavía no cuenta con la inscripción definitiva. Por este motivo, el decreto le otorgó un plazo improrrogable de 90 días corridos, contados desde la notificación, para presentar la habilitación nacional correspondiente. En caso de incumplimiento, la Provincia podrá revocar automáticamente la adjudicación, ejecutar las garantías entregadas y pasar la operación a la empresa siguiente en el orden de mérito, o bien declarar fracasado ese rubro de la licitación.

A través del decreto 1.295, publicado en el Boletín Oficial este lunes 6 de julio de 2026, el gobernador Alfredo Cornejo oficializó la entrega del millonario proyecto a dos empresas

CRRC proveerá el material rodante desde China

La provisión de las duplas y los trenes que utilizará el nuevo sistema de cercanías fue adjudicada a la firma internacional CRRC Tangshan Co. Ltd. por un total de U$S15.733.603,31 (sin IVA). De acuerdo con la conversión oficial incorporada en el decreto, la cifra equivale a $23.207.064.876.

La oferta de la empresa china terminó siendo la única propuesta admisible para la compra de los trenes y quedó 28,43% por debajo del presupuesto oficial estimado para ese rubro. Las demás alternativas quedaron en el camino: la oferta de Material Ferroviario SA fue rechazada porque no presentó la propuesta financiera exigida, mientras que la alternativa presentada por CEOSA para este rubro fue desestimada debido a que sus condiciones de entrega no respetaban los plazos establecidos en el pliego de la licitación.

El proyecto ferroviario quedó adjudicado a CEOSA y una firma china, que suministrará los trenes para el nuevo servicio.

Un presupuesto repartido en ejercicios hasta 2028

El decreto del Poder Ejecutivo fijó en $289.911.268.151 el presupuesto total correspondiente a la infraestructura y al material rodante combinado. De esa suma total, $227.007 millones corresponden a la obra básica, $62.894 millones fueron reservados legalmente para variaciones de precios por inflación y $10 millones se asignaron para gastos generales de administración.

Para garantizar la sustentabilidad financiera, los desembolsos estatales fueron distribuidos estratégicamente entre los ejercicios presupuestarios de 2025, 2026, 2027 y 2028. Para la infraestructura ferroviaria, la Provincia contempló una inversión global de $266.704 millones, incluidos los ajustes futuros de precios. La compra de los trenes, por su parte, será afrontada entre los años 2026 y 2027 por el total de los $23.207 millones correspondientes.

Con el decreto publicado, sólo quedan pendientes la firma de los contratos y la definición del inicio de los trabajos en el Gran Mendoza.