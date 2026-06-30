Dos experiencias únicas en vacaciones de invierno: el Tren del Vino y un recorrido nocturno bajo las estrellas

Se vienen las vacaciones de invierno y miles de familias planean una escapada de relax y disfrute. Y en ese marco, Jujuy prepara una nueva etapa para su oferta turística con el lanzamiento de dos experiencias que buscarán atraer visitantes no solo en julio, sino durante todo el año. Se trata del Tren del Vino y del recorrido nocturno "Cielo en Movimiento", iniciativas que estarán vinculadas al Tren Solar de la Quebrada y que pasarán a formar parte de la programación permanente.
El anuncio fue realizado por el secretario de Turismo de Jujuy, Diego Valdecantos, durante una reunión del Consejo Provincial de Turismo, en la que participaron representantes de distintos municipios para coordinar acciones de cara a la próxima temporada.
"Estamos trabajando con los municipios en distintas acciones para seguir fortaleciendo el turismo y generar nuevas experiencias para quienes visitan Jujuy", afirmó el funcionario.
Tren del Vino y recorridos nocturnos para ampliar la oferta turística de Jujuy
Entre las novedades sobresale "Cielo en Movimiento", un recorrido nocturno a bordo del Tren Solar de la Quebrada que combinará un viaje bajo el cielo jujeño con observación astronómica y una cena en la Posta de Hornillos.
"Jujuy tiene uno de los mejores cielos del país y queremos que tanto turistas como jujeños puedan disfrutar de esta experiencia única", destacaron.
La otra gran apuesta será el Tren del Vino, una propuesta que permitirá recorrer distintas estaciones con degustaciones y muestras de las 20 bodegas que integran la Ruta del Vino de Jujuy.
"A diferencia del servicio habitual, este tren realizará paradas especiales donde habrá degustaciones y muestras de las 20 bodegas que integran la Ruta del Vino de Jujuy", explicó el secretario.
Según precisó, ambas experiencias funcionarán dos veces al mes y podrán ser comercializadas con anticipación por las agencias de viaje, ya que pasarán a integrar de manera estable la oferta turística provincial.