Dos experiencias únicas en vacaciones de invierno: el Tren del Vino y un recorrido nocturno bajo las estrellas

Tren del Vino y recorridos nocturnos para ampliar la oferta turística de Jujuy

Entre las novedades sobresale "Cielo en Movimiento", un recorrido nocturno a bordo del Tren Solar de la Quebrada que combinará un viaje bajo el cielo jujeño con observación astronómica y una cena en la Posta de Hornillos.

"Jujuy tiene uno de los mejores cielos del país y queremos que tanto turistas como jujeños puedan disfrutar de esta experiencia única", destacaron.

La otra gran apuesta será el Tren del Vino, una propuesta que permitirá recorrer distintas estaciones con degustaciones y muestras de las 20 bodegas que integran la Ruta del Vino de Jujuy.

"A diferencia del servicio habitual, este tren realizará paradas especiales donde habrá degustaciones y muestras de las 20 bodegas que integran la Ruta del Vino de Jujuy", explicó el secretario.

Según precisó, ambas experiencias funcionarán dos veces al mes y podrán ser comercializadas con anticipación por las agencias de viaje, ya que pasarán a integrar de manera estable la oferta turística provincial.