A qué hora ingresará el frente frío a Mendoza y la temperatura se desplomará por la ola polar

Frío en Mendoza: a qué hora se espera que ingrese la ola polar

El anunciado ingreso de frente frío en Mendoza, según los datos arrojados por el Servicio Meteorológico Nacional, aparecerá en la provincia en las próximas horas.

Se estima que el ingreso del sistema frontal ingrese desde las 22 de este martes desde el Sur de Mendoza, avanzando de a poco por todo hacia todo el resto provincial, desde la medianoche hasta la madrugada del miércoles.

Lluvia y frío polar en Mendoza

La llegada de ráfagas de viento y frío polar, traerá consigo la presencia de lluvias, algunas débiles y algunas más fuertes, en distintos departamentos de Mendoza.

Se espera que entre las 4 y 6 de la madrugada del miércoles, la lluvia ya se sienta en el Gran Mendoza, siendo parte de un cóctel de invierno que obligará a los mendocinos a abrigarse más de la cuenta.

Este martes, según el pronóstico del tiempo, la temperatura máxima escalará hasta los 12 grados centígrados, mientras que el miércoles y jueves, las mínimas rondarán entre los 2 y 3 grados, mientras que las máximas estarán oscilando entre los 5 y 8 grados.

Qué pasa con las clases en Mendoza por el frío

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) dejaron en claro que, por medio de Tadeo García Zalazar, que por el momento no hay suspensión de clases en Mendoza debido al ingreso de un ingreso de un potente frente frío.

De todas maneras, no descartaron que esto suceda. “Hasta el momento no hay ninguna previsión de suspensión. El protocolo indica que nosotros trabajamos con Defensa Civil y Contingencias Climáticas, y en función a esa información, se determina si se toma una medida en particular. Vamos a esperar la situación del Servicio Meteorológico Nacional y se comunicará a los medios si hay un cambio”.