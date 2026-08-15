El pronóstico del tiempo para el fin de semana largo en Mendoza con lluvias, nieve y mucho frío

Sábado con lluvias hacia la noche

Según el pronóstico informado por Carlos Bustos, de OVM, este sábado se presentará parcialmente nublado, con leve descenso de la temperatura, aunque se esperan precipitaciones hacia la noche, que comenzarán en el sur provincial.

Bustos indicó una máxima de 14°C y una mínima de 4°C para Mendoza.

El pronóstico de Contingencias Climáticas de la provincia es algo más optimista con la temperatura y prevé 16°C de máxima y 3°C de mínima, con ascenso de la temperatura durante el día y vientos leves del sector sur. Sin embargo, también anticipa un desmejoramiento hacia la noche y precipitaciones que comenzarán en el sur.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en tanto, también ubica la máxima en torno a los 14°C, con una mínima de 3°C, y aumenta la probabilidad de precipitaciones hacia la noche.

En alta montaña, OVM anticipa cielo nublado y nevadas de intensidad moderada.

El pronóstico del tiempo anticipa que seguirá nevando en toda la cordillera por lo que los turistas deberán tener mucho cuidado.

Alerta por nieve en la cordillera

A las condiciones de lluvia y nieve se suma una alerta violeta de Defensa Civil de Mendoza por la formación de bancos de niebla y neblinas por sectores en la zona Sur, Valle de Uco y zona Este, por lo que recomendó extremar las precauciones al conducir debido a la baja visibilidad.

Además, Defensa Civil señaló una alerta naranja a lo largo de toda la cordillera provincial por la continuidad de las precipitaciones níveas.

La recomendación adquiere especial importancia durante este fin de semana largo por el movimiento de vehículos hacia zonas turísticas y por las condiciones que pueden presentarse en rutas de montaña.

Foto: gentileza Osvaldo Valle

Domingo frío, nublado y con lluvias aisladas

Para el domingo, los distintos pronósticos coinciden en un escenario más frío y mayormente nublado.

Contingencias Climáticas anticipa descenso de la temperatura, lluvias aisladas y nevadas moderadas en cordillera, con una máxima de 10°C y una mínima de 5°C.

El SMN, en cambio, mantiene una previsión de temperatura algo más elevada y ubica la máxima en 14°C y la mínima en 5°C. También señala una alta probabilidad de precipitaciones durante buena parte de la jornada.

Más allá de la diferencia entre ambos organismos sobre la máxima, el panorama general es similar: domingo gris, frío, con posibilidad de lluvias y nieve en alta montaña.

El lunes llegará el mayor descenso de temperatura

El cambio más marcado se espera para el lunes, feriado que completa el fin de semana largo.

Contingencias Climáticas pronostica una jornada mayormente nublada y fría, con descenso de la temperatura, lluvias y nevadas, y nevadas moderadas en cordillera. La máxima prevista es de 8°C y la mínima de 2°C.

El feriado largo terminará con mucho frío, según el pronóstico del tiempo.

El SMN presenta un pronóstico todavía más frío y estima una máxima de apenas 3°C y una mínima de 3°C, con lluvias y nevadas y una alta probabilidad de precipitaciones.

De esta manera, aunque existen diferencias importantes entre las temperaturas pronosticadas por los organismos, todos anticipan un lunes muy frío y con condiciones inestables.

Qué se espera en Mendoza durante el fin de semana largo

El panorama para los próximos días queda así:

Sábado: parcialmente nublado durante el día, con temperaturas de entre 14°C y 16°C según la fuente consultada. El tiempo desmejorará hacia la noche y llegarán las precipitaciones, primero al sur provincial.

parcialmente nublado durante el día, con temperaturas de entre 14°C y 16°C según la fuente consultada. El tiempo desmejorará hacia la noche y llegarán las precipitaciones, primero al sur provincial. Domingo: mayormente nublado, frío y con lluvias aisladas. Se esperan nevadas moderadas en cordillera.

mayormente nublado, frío y con lluvias aisladas. Se esperan nevadas moderadas en cordillera. Lunes: jornada fría, con lluvias y nevadas y un marcado descenso de la temperatura. En cordillera continuarán las nevadas moderadas.

Además, Defensa Civil mantiene el alerta por niebla y neblinas en sectores del Sur, Valle de Uco y Este, mientras que las nevadas continuarán en toda la cordillera provincial.

Para quienes tengan previsto viajar durante el fin de semana largo, especialmente hacia zonas de montaña, las autoridades recomiendan consultar el estado de las rutas y extremar las precauciones ante la presencia de nieve, hielo, niebla y baja visibilidad.