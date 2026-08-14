Si ves moscas en el baño de tu casa, te contamos qué significa y por qué es bueno

Las moscas son insectos sociales, organizados y persistentes. Cuando ingresan a una vivienda, no lo hacen al azar. Sin embargo, más allá de esta explicación lógica y natural de la vida, distintas corrientes filosóficas y energéticas consideran que su presencia tiene un simbolismo particular. Hoy lo desciframos desde el feng shui.

¿Qué simbolizan las moscas de la humedad desde el feng shui?

Las moscas se relacionan con la abundancia y el esfuerzo.

Para el feng shui, nada ocurre por casualidad. Los insectos, y en especial las moscas, están ligados al movimiento del chi (energía vital). Pues cuando veas que las moscas se posan en tu baño, el feng shui lo interpreta como que hay una energía acumulada que necesita renovarse, que hay ambientes que piden ventilación y limpieza energética e incluso hay ciclos que están por cerrarse.