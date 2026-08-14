Daniel Hadad, Marcos Galperin y Daniel Vila, los outsiders que irrumpen en las encuestas del poder

De acuerdo con el especialista, la medición de los denominados outsiders no responde a una mera curiosidad de color ni a niveles pasajeros de popularidad o rating mediático.

Por el contrario, Urios plantea que estos números constituyen el síntoma más contundente de una falencia estructural en el sistema de representación: “Cuando entre el 30% y el 45% de los ciudadanos en diversas provincias elige a un hombre de negocios antes que a un dirigente tradicional, es porque el canal formal ha dejado de brindar respuestas eficaces a la sociedad”.

El pedido de caras nuevas

El trabajo de la consultora enfatiza que la sociedad no busca simplemente "una cara nueva" como recambio estético, sino atributos de gestión concretos que la política tradicional ya no garantiza.

“Desde marzo que venimos viendo surgir estos outsiders en las diferentes encuestas. La pregunta que originó todo fue: ‘La política va a 40km por hora y la gente quiere acelerar. ¿Con quién?’”, explicó Urios a Diario UNO.

En el caso del presidente de Grupo América e Independiente Rivadavia, el mendocino Daniel Vila, no es la primera vez que aparece en los sondeos. En mayo pasado, el electorado lo ubicó junto a otro mendocino, Luis Petri, al tope de menciones en Mendoza.

El empresario Daniel Vila no es la primera vez que aparece en los sondeos entre las preferencias de los mendocinos. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Especulaciones y búsqueda de una alternativa ejecutiva

En el ranking elaborado por DC Consultores sobre el mapa de outsiders, Daniel Hadad lidera las preferencias con el 44,8%, seguido por Marcos Galperin con el 30,1% y Daniel Vila con el 18,7%.

Sin embargo, la nómina relevada por el estudio incluye a otros referentes del sector privado, los medios y la comunicación que completan el mapa: el empresario de medios Mario Pergolini (18,4%), Diego Recalde (17,1%), Agustín Laje (15,7%), Tomás Rebord (10,2%), Dante Gebel (8,5%) y el banquero Jorge Brito (7,9%). Todos ellos canalizan, desde distintos ámbitos, la demanda de perfiles con capacidad de resolución y vínculo con el mundo productivo.

Este cambio en las expectativas del electorado sintoniza de lleno con el debate que en las últimas horas se intensificó en los pasillos del círculo rojo. Importantes actores del mundo corporativo, operadores de diversas fuerzas políticas y analistas comenzaron a mirar con detenimiento la posibilidad de proyectar perfiles ejecutivos para construir opciones electorales alternativas.

La preocupación de amplios sectores con el rumbo del gobierno y el persistente rechazo a regresar a esquemas del pasado aceleraron las conversaciones sobre eventuales "terceras vías" lideradas por referentes del sector productivo.

En el ranking elaborado por DC Consultores sobre el mapa de outsiders, Daniel Hadad lidera las preferencias con el 44,8%. Foto: redes sociales

Daniel Vila y los sondeos de opinión

La presencia de Daniel Vila en este tipo de relevamientos no es un hecho aislado, sino que cuenta con antecedentes directos que ratifican la tracción de su figura en el plano de la opinión pública.

Como reflejó oportunamente un informe publicado en Diario UNO en base a un estudio previo de DC Consultores, el empresario ya había registrado una sorpresiva y destacada irrupción en las mediciones de preferencias ciudadanas en Mendoza, ubicándose al tope del sondeo junto al dirigente Luis Petri en un contexto de marcado desgaste y reclamo social hacia la gestión política provincial.

Aquel antecedente evidenció tempranamente cómo el electorado, frente al deterioro de la confianza en las estructuras dirigenciales tradicionales, tiende a valorar perfiles con impronta ejecutiva y capacidad de gestión real como alternativas viables para la conducción y el desarrollo.