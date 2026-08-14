Alejandro Molero ya es el cuarto intendente en congelar los sueldos a los funcionarios municipales

La idea del intendente Alejandro Molero es que el ajuste recaiga sobre los funcionarios en un escenario de menores ingresos.

General Alvear reduce gastos y limita las ayudas económicas

Además del congelamiento salarial, Molero dispuso reforzar el control y las auditorías sobre las horas extras y adicionales. También estableció la suspensión de las ayudas económicas, salvo cuando se trate de situaciones de salud o emergencias extremas.

La reducción del gasto alcanzará también a los eventos públicos de gran magnitud. Fiestas como la de la Cerveza, el Carnaval y el Campeonato Argentino de Motocross deberán contar con aportes del sector privado para su realización.

Otro de los puntos incluidos en la estrategia es la reducción de la pauta publicitaria. La comuna buscará utilizar con mayor frecuencia sus propios canales de comunicación, especialmente las redes sociales, para difundir información y actividades municipales.

Capital, Maipú y Santa Rosa también congelaron los sueldos

El intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez, fue uno de los primeros en congelarle el sueldo a los funcionarios municipales.

En la Ciudad de Mendoza, la decisión de congelar los salarios de los funcionarios tiene plazo: regirá hasta diciembre. La medida alcanza a los funcionarios políticos y también a los jueces de los Tribunales de Tránsito.

En Maipú, el intendente Matías Stevanato dispuso congelar los sueldos de los funcionarios por tiempo indeterminado. Santa Rosa también adoptó una medida similar, aunque la intendenta Flor Destéfanis estableció el congelamiento hasta diciembre.

De esta manera, General Alvear se convirtió en el cuarto municipio mendocino que decidió que sus funcionarios no reciban aumentos en sus salarios, en un contexto marcado por la caída de la recaudación y la necesidad de reducir gastos.

Santa Rosa aumentó el sueldo a los trabajadores municipales

Flor Destéfanis, de Santa Rosa, no solo congeló sueldos de funcionarios, sino que decidió aumentar a los trabajadores. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

La particularidad de Santa Rosa es que, mientras los funcionarios tienen sus salarios congelados, el municipio acordó mejoras para los empleados de planta permanente y temporaria.

Destéfanis y los sindicatos ATE y SOEM acordaron un aumento salarial del 7% sobre el básico, que se pagará en tres tramos: 2,5% en septiembre, 2,5% en octubre y 2% en diciembre. También se otorgará un bono no remunerativo de $110.000, dividido en dos pagos: $50.000 en agosto y $60.000 en noviembre.

El acuerdo incluye además aumentos en asignaciones familiares: 19% para hijo con discapacidad, 740% para prenatal y 700% por matrimonio.

“En este contexto adverso y difícil que atraviesan todos los argentinos y que por supuesto repercute en las cuentas municipales, hemos hecho el mayor esfuerzo posible para lograr este acuerdo y traer un poco de respiro a nuestros compañeros municipales”, señaló Destéfanis.