Si tenés neumáticos viejos en casa, tenés un tesoro en tus manos: cómo transformarles para el hogar

Reciclar neumáticos significa un tesoro para el medio ambiente.

para el medio ambiente. Reduce residuos en vertederos.

Previene los incendios.

Reciclar neumáticos conserva los recursos naturales.

conserva los recursos naturales. Reduce el consumo de agua.

Reduce la huella de carbono.

Estimula la economía sostenible.

Los neumáticos reciclados se transforman en materia prima secundaria que luego se convierten en numerosos productos útiles para la casa.

Reciclaje: qué hacer con un neumático

Transformá ese viejo neumático en un porta mangueras para tu patio o garaje.

Además de contribuir al cuidado del medio ambiente, el reciclaje de neumáticos fomenta la creatividad, embellece los espacios y reduce el consumo de plástico y por supuesto, es totalmente de utilidad si se lo sabe reciclar.

En este sentido, una de las mejores ideas es crear un organizador y protector de mangueras con un neumático viejo o sin uso. Para ello debes cortar un neumático por la mitad como si fuera una medialuna y fija esa mitad a la pared del patio o garage con tirafondos. También, puedes dejarla entera.

La curva natural del neumático permite enrollar la manguera de riego sin que se estrangule ni se dañe. También puedes crear una maceta de piso para el jardín, un columpio decorativo e incluso una mesa ratonera.