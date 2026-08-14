Los bancos confirmaron el cierre de todas las entidades en Argentina por 72 horas

No obstante, todos los servicios a través del Home Banking estarán disponibles, incluso la compra y venta de dólares en aquellos bancos que la tienen habilitada fuera del horario de atención.

Asimismo, los cajeros automáticos estarán en funcionamiento, por lo que podrá depositar y extraer dinero. En ese sentido, también se podrá hacer en las cajas de comercios habilitadas para tal fin.

Qué más afecta el cierre de los bancos

Un sector que sí se verá muy afectado por este cierre de los bancos es de los beneficiarios de ANSES, ya que al no haber actividad bancaria, aquellos que debían cobrar originalmente el lunes 17 de agosto, verán postergado sus haberes por 24 horas.

Entre los afectados por esta decisión de ANSES se encuentran los jubilados que cobran la mínima, como así también titulares de la Asignación Universal por Hijo, Familiar por Hijo y Asignación Universal por Embarazo, entre otros.

Este calendario de pagos se verá retomado el martes 18, pero por el feriado ya todos cobrarán un día después de cuándo lo hubiesen hecho en caso de no haber existido.