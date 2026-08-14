El ministro de Educación, Tadeo García Zalzar, le pidió a la Nación que las Becas Progresar se puedan complementar con el programa provincial Enlace Estudiantil, una iniciativa que busca facilitar el acceso de jóvenes a experiencias laborales y generar un puente entre la formación y el primer empleo. La provincia apunta a atacar el problema del desempleo entre los grupos que están en la Secundaria y la formación terciaria o universitaria, que no acceden al mercado laboral y que por dificultades económicas dejan los estudios.
Tadeo García Zalazar pidió a Nación que el monto de las Becas Progresar se sume a Enlace Estudiantil
El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, explicó en comisiones del Senado los alcances de Enlace Estudiantil y su compatibilidad con las Becas Progresar
El planteo fue realizado por el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, ante el Consejo Federal de Educación. Según explicó el funcionario, la propuesta tiene como objetivo que el gobierno nacional pueda asumir una parte del financiamiento que actualmente afronta el Estado y que se pueda ampliar el beneficio a más estudiantes.
En una reunión conjunta de las comisiones de Educación; Asuntos Sociaes; Trabajo y Hacienda; Presupuesto y Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado- que se realizó este jueves- García Zalazar dio detalles del nuevo programa de pasantías laborales para jovenes de 16 a 18 años y enfatizó las tratativas con Nación para sumar recursos. Además, estuvo acompañado por su par, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.
La iniciatva contempla dos alternativas: una posibilidad es que los $36.000 que aporta Progresar puedan llegar también a los jóvenes que forman parte de Enlace Estudiantil. La otra opción es que Nación se haga cargo de esos $36.000 dentro de los $100.000 que actualmente otorga el programa provincial.
García Zalazar comentó que esta propuesta concreta que hizo Mendoza, le permitiría al Gobierno ampliar la cantidad de jóvenes alcanzados por el programa, debido a que liberaría recursos del presupuesto provincial.
Desde Educación aclararon que, por el momento, se trata de una gestión ante Nación y no de una medida ya aprobada. “Es un pedido a Nación que se hizo ante el Consejo Federal y se espera una respuesta de las autoridades nacionales", resaltaron.
También recordaron que se hicieron peticiones similares con otros programas de la cartera de Educación para optimizar esos recursos, como lo fue el Voucher Educativo.
Pasantías rentadas y compatibilidad con Progresar
El ministro de Educación resaltó que Enlace Estudiantil no debe ser entendido estrictamente como un sistema de becas, sino como un esquema de pasantías rentadas destinado a generar una primera experiencia laboral para los jóvenes. Por eso, es compatible con la prestación de Nación.
Para lo que resta de 2026, Mendoza tiene previsto destinar $600 millones al programa. El monto correspondiente al próximo año todavía deberá definirse y estará sujeto, entre otros factores, a la demanda que registre la iniciativa.
De esta manera, el pedido a Nación busca que el financiamiento nacional pueda complementar el esfuerzo que realiza Mendoza y, eventualmente, permitir que más jóvenes accedan a una primera experiencia laboral rentada.
Cómo funcionará Enlace Estudiantil
El proyecto de Enlace Estudiantil busca intervenir antes de que los jóvenes terminen la escuela secundaria y se enfrenten por primera vez al mercado laboral. La iniciativa está dirigida a estudiantes de entre 16 y 18 años que cursan los últimos años de escuelas secundarias orientadas y técnicas y propone que puedan incorporar una experiencia concreta dentro de empresas e instituciones mientras continúan con sus estudios.
Uno de los aspectos centrales del programa es que las prácticas tendrán una duración de hasta 3 meses, con una carga aproximada de 8 horas semanales, distribuidas en dos jornadas de 4 horas. La intención es que la experiencia laboral sea compatible con la trayectoria educativa y no implique abandonar o descuidar la escuela.
El esquema también incorpora un sistema de acompañamiento. Los estudiantes tendrán tutores vinculados con las instituciones educativas y las organizaciones participantes, mientras que las empresas deberán designar un orientador responsable del seguimiento y entrenamiento.
La experiencia no terminará simplemente con la asistencia del estudiante. El proyecto contempla una evaluación y certificación de las competencias adquiridas, incluyendo tanto conocimientos vinculados con la actividad como habilidades que son consideradas fundamentales para la inserción laboral: puntualidad, responsabilidad, trabajo en equipo, cumplimiento de objetivos y adaptación a las dinámicas de una organización.
El programa apunta así a resolver uno de los principales obstáculos que enfrentan los jóvenes al buscar su primer empleo: la exigencia de contar con experiencia previa cuando todavía no tuvieron oportunidades para obtenerla.
Además, la iniciativa amplía el alcance de las prácticas profesionalizantes que ya realizan las escuelas técnicas. La diferencia está en que Enlace Estudiantil busca generar un vínculo más amplio y temprano con el sector productivo, independientemente de que el estudiante curse una orientación técnica.
El proyecto también profundiza la articulación entre Educación y Producción, con la participación de la DGE y la Subsecretaría de Empleo y Capacitación. La apuesta es que las experiencias puedan vincularse con las necesidades concretas de los sectores productivos mendocinos y que los jóvenes terminen la secundaria con una combinación de formación académica, competencias laborales y una primera experiencia que pueda ser acreditada.
En estos momento se debate en la Legislatura, mediante el formato de un proyecto de ley que envió el Ejecutivo, cambiando el esquema actual del programa Enlace y para que se le asignen partidas del Presupuesto 2026.
En pocas palabras
- Becas Progresar: el ministro Tadeo García Zalazar pidió a Nación sumar recursos al programa provincial Enlace Estudiantil. O al menos que sean compatibles porque la iniciativa mendocina es una pasantía rentada.
- Enlace Estudiantil: iniciativa provincial para jóvenes entre 16 a 18 años busca generar primera experiencia laboral.
- Gestión: el pedido a Nación busca complementar el financiamiento provincial y ampliar el alcance del programa.