Tadeo García Zalazar pidió a Nación que el monto de las Becas Progresar se sume a Enlace Estudiantil

El ministro Tadeo García Zalazar explicó que el programa Enlace Estudiantil viene a atacar un problema que se profundizó en los últimos años: jóvenes que no estudian ni trabajan.

La iniciatva contempla dos alternativas: una posibilidad es que los $36.000 que aporta Progresar puedan llegar también a los jóvenes que forman parte de Enlace Estudiantil. La otra opción es que Nación se haga cargo de esos $36.000 dentro de los $100.000 que actualmente otorga el programa provincial.

García Zalazar comentó que esta propuesta concreta que hizo Mendoza, le permitiría al Gobierno ampliar la cantidad de jóvenes alcanzados por el programa, debido a que liberaría recursos del presupuesto provincial.

Desde Educación aclararon que, por el momento, se trata de una gestión ante Nación y no de una medida ya aprobada. “Es un pedido a Nación que se hizo ante el Consejo Federal y se espera una respuesta de las autoridades nacionales", resaltaron.

También recordaron que se hicieron peticiones similares con otros programas de la cartera de Educación para optimizar esos recursos, como lo fue el Voucher Educativo.

Mendoza busca el acompañamiento de Nación en el programa Enlace Estudiantil sumando recursos del Progresar, que es una beca para alumnos del secundario y de nivel superior. Noticias Argentinas

Pasantías rentadas y compatibilidad con Progresar

El ministro de Educación resaltó que Enlace Estudiantil no debe ser entendido estrictamente como un sistema de becas, sino como un esquema de pasantías rentadas destinado a generar una primera experiencia laboral para los jóvenes. Por eso, es compatible con la prestación de Nación.

Para lo que resta de 2026, Mendoza tiene previsto destinar $600 millones al programa. El monto correspondiente al próximo año todavía deberá definirse y estará sujeto, entre otros factores, a la demanda que registre la iniciativa.

De esta manera, el pedido a Nación busca que el financiamiento nacional pueda complementar el esfuerzo que realiza Mendoza y, eventualmente, permitir que más jóvenes accedan a una primera experiencia laboral rentada.

Cómo funcionará Enlace Estudiantil

El proyecto de Enlace Estudiantil busca intervenir antes de que los jóvenes terminen la escuela secundaria y se enfrenten por primera vez al mercado laboral. La iniciativa está dirigida a estudiantes de entre 16 y 18 años que cursan los últimos años de escuelas secundarias orientadas y técnicas y propone que puedan incorporar una experiencia concreta dentro de empresas e instituciones mientras continúan con sus estudios.

Uno de los aspectos centrales del programa es que las prácticas tendrán una duración de hasta 3 meses, con una carga aproximada de 8 horas semanales, distribuidas en dos jornadas de 4 horas. La intención es que la experiencia laboral sea compatible con la trayectoria educativa y no implique abandonar o descuidar la escuela.

Los alumnos de colegios técnicos y de la secundaria orientada podrán acceder al programa Enlace Estudiantil. En estos momentos se analiza en la Legislatura de Mendoza.

El esquema también incorpora un sistema de acompañamiento. Los estudiantes tendrán tutores vinculados con las instituciones educativas y las organizaciones participantes, mientras que las empresas deberán designar un orientador responsable del seguimiento y entrenamiento.

La experiencia no terminará simplemente con la asistencia del estudiante. El proyecto contempla una evaluación y certificación de las competencias adquiridas, incluyendo tanto conocimientos vinculados con la actividad como habilidades que son consideradas fundamentales para la inserción laboral: puntualidad, responsabilidad, trabajo en equipo, cumplimiento de objetivos y adaptación a las dinámicas de una organización.

El programa apunta así a resolver uno de los principales obstáculos que enfrentan los jóvenes al buscar su primer empleo: la exigencia de contar con experiencia previa cuando todavía no tuvieron oportunidades para obtenerla.

Además, la iniciativa amplía el alcance de las prácticas profesionalizantes que ya realizan las escuelas técnicas. La diferencia está en que Enlace Estudiantil busca generar un vínculo más amplio y temprano con el sector productivo, independientemente de que el estudiante curse una orientación técnica.

El proyecto también profundiza la articulación entre Educación y Producción, con la participación de la DGE y la Subsecretaría de Empleo y Capacitación. La apuesta es que las experiencias puedan vincularse con las necesidades concretas de los sectores productivos mendocinos y que los jóvenes terminen la secundaria con una combinación de formación académica, competencias laborales y una primera experiencia que pueda ser acreditada.

En estos momento se debate en la Legislatura, mediante el formato de un proyecto de ley que envió el Ejecutivo, cambiando el esquema actual del programa Enlace y para que se le asignen partidas del Presupuesto 2026.