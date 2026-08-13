Tadeo García Zalazar se lanzó para el 2027: "Quiero ser el próximo gobernador de Mendoza"

Tadeo García Zalazar busca suceder a Alfredo Cornejo en la gobernación de Mendoza.

El radical es el primero en lanzar oficialmente su candidatura dentro del oficialismo provincial.

El posteo de Tadeo García Zalazar, que quiere ser gobernador

El ministro de Educación les contó a los mendocinos, a través de su cuenta de X, por qué quiere ser el sucesor de Alfredo Cornejo: “Hay algo que me preocupa. Y, por eso, me ocupa. La mayoría de las personas hacen todo lo que se supone que hay que hacer: trabajan, estudian, emprenden, invierten, se capacitan... pero igual sienten que cada vez les cuesta más salir adelante. Esa es la conversación que quiero poner sobre la mesa para la etapa que viene en Mendoza”.

Y explicó su sentir, después de haber acompañado al gobierno radical durante 12 años: “Durante años el gran desafío fue ordenar y fijar las bases para el crecimiento. Era indispensable y se hizo bien. Hoy tenemos un Estado mejor. El nuevo desafío es que lo conseguido empiece a sentirse en la vida de quienes todos los días hacen el esfuerzo por salir adelante”.

Parte de la publicación de Tadeo García Zalazar en las redes sociales: "Quiero ser el próximo gobernador de Mendoza".

A esa gente le habló –dijo García Zalazar-: “La política aprendió a medir la macro, pero parece que todavía no aprendió a medir la marcha de la vida de la gente. Por eso se equivoca. Es necesario enfocarse en mejorar la vida cotidiana. Porque cuando las personas no consiguen tranquilidad aun haciendo un gran esfuerzo, el problema ya no es individual. Es colectivo”.

Y fue entonces cuando el director de la DGE confirmó sus intenciones de cara al 2027: “Quiero ser el próximo gobernador de Mendoza para representar y defender a quienes hacen las cosas bien y quieren salir adelante”.

García Zalazar lo venía anticipando

“Tadeo García Zalazar le adelantó a su equipo que trabajará para ser candidato a gobernador”, titulaba Diario UNO recién arrancado el 2026. Dos meses más tarde, en el primer programa de la temporada de Séptimo Día, lo blanqueaba.

Además, en ese programa de Canal 7 aseguró contar con mediciones propias que lo posicionan bien, aunque evitó revelar números o nombres de las consultoras. Su argumento es que la gestión educativa tiene una valoración positiva entre los mendocinos y que eso constituye uno de sus principales activos políticos.

García Zalazar quiere, ¿pero tiene la venia de Cornejo?

El de Educación no es el único ministro que el Gobierno sondea como posible sucesor de Alfredo Cornejo. Natalio Mema es otro de los hombres fuertes del oficialismo que también se “siente” preparado para ser gobernador.

Y por fuera del cornejismo también asoman el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez y el diputado de La Libertad Avanza Luis Petri.