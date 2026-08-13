Récord histórico del cierre del Paso a Chile y especulan que puede abrir la semana que viene

Además de las consecuencias económicas, el temporal de nieve provocó evacuaciones y días de suspensión de clases. La acumulación de nieve complejizó la vida cotidiana y el turismo en esa zona.

Un flujo que no para de crecer

El parate en la cordillera no frena la llegada de camiones. Desde las fronteras con Paraguay y Brasil el tránsito de cargas sigue moviéndose hacia Mendoza, y se espera un ingreso adicional desde provincias como Córdoba, lo que suma incertidumbre a un escenario ya de por sí complicado.

Los números lo confirman: en el parador de la estación de servicio Eloy Guerrero, en San Martín -el más utilizado cuando se corta el camino a alta montaña- había hasta el lunes 10 de agosto unos 600 camiones, es decir, alrededor de 100 más que a principios de mes. Carolina Muñoz, encargada del expendio de combustible en ese punto, estimó que para estos días la cifra ya superaría los 650 camiones.

Las críticas apuntan, entre otros actores, a la Aduana por no haber previsto con más anticipación una ventana de tiempo clara para descomprimir el tránsito internacional de cargas. Desde el sector logístico se plantea incluso la posibilidad de frenar temporalmente el sistema informático que habilita las operaciones de importación y exportación, para evitar que salga más mercadería hacia la zona de espera mientras no haya certezas sobre la fecha de apertura.

Mendoza presenta un panorama complejo pero también Neuquén. En la provincia patagónica, más de 1.500 camiones quedaron varados en distintas localidades tras ser desviados hacia el paso Pino Hachado, que también sufre las consecuencias del temporal en la cordillera neuquina.

Pino Hachado volvió a habilitarse el martes desde las 11 para todo tipo de vehículos, aunque Vialidad Nacional advirtió sobre nieve, hielo, heladas fuertes, baja adherencia, animales sueltos y riesgo de caída de piedras en un tramo puntual del camino. De todas formas, el paso no tiene capacidad para absorber todo el tránsito que dejó de circular por la cordillera mendocina.

Chile ofreció maquinaria para acelerar el despeje

Del lado trasandino, los trabajos de limpieza sobre la Ruta 60 -entre Los Andes y el túnel internacional- están terminados. Según explicó Sergio Salazar, jefe de la Unidad de Pasos Fronterizos de Chile, en los tramos más afectados fue necesario retirar más de 6,50 metros de nieve, con acumulaciones que en ningún punto bajaron de los 3,5 metros.

Las quejas fueron para el sector argentino, debido a la demora y dificultad que hubo de la limpieza y despeje de la Ruta 7 hasta la boca del túnel, la cual se concretó el viernes de la semana pasada.

Ante esto, Chile había ofrecido maquinaria para colaborar con Vialidad Nacional en el lado argentino, con el objetivo de acelerar el despeje, pero no se concretó.

Las autoridades fronterizas mantienen reuniones y comunicaciones permanentes para definir la evolución del tiempo en alta montaña. El paso a Chile cumple un mes cerrado.

Qué dicen los organismos oficiales

Desde la Coordinación de Fronteras, Vialidad Nacional argentina y el Ministerio del Interior de Chile explicaron que la demora responde a razones de transitabilidad segura, por la nieve y el viento blanco que persiste en la alta montaña. Argentina continúa con el Plan Integral de Mantenimiento Invernal sobre la Ruta 7, con equipos que trabajan las 24 horas y campamentos instalados en la zona desde que arrancó el temporal, el 14 de julio.

Vialidad Nacional confirmó que el camino está despejado hasta la boca del túnel internacional, pero que los fuertes vientos impiden habilitar el tránsito hasta Las Cuevas, y que se extreman los recaudos por riesgo de avalanchas dada la magnitud de nieve acumulada. Por eso, la decisión de reapertura depende en definitiva de la Coordinación de Fronteras, y la expectativa es retomar la actividad aduanera desde el miércoles 19 de agosto.

Más de 3.400 camiones esperan en Mendoza la reapertura del Paso Cristo Redentor. Foto: Archivo

El impacto económico de la parálisis crece día a día. Según estimaciones de los propios transportistas, cada camión detenido genera un costo promedio de US$600 diarios, entre combustible, salarios, gastos operativos, estadía y demoras en la entrega de las cargas. Proyectado sobre el total de camiones varados -más de 2.000 según las últimas cifras-, el costo potencial para el sector rondaría el U$S 1.200.000 por día, aunque se trata de una estimación que puede variar según la empresa, el tipo de carga y el tiempo de espera de cada unidad.

A esto se suma el reclamo de Aprocam, la asociación que agrupa a los propietarios de camiones de Mendoza, que además de cuestionar la demora en la reapertura denunció fallas en el equipamiento de mantenimiento de la Ruta 7. Su presidente, Sergio Messina, fue directo al calificar como deficiente la gestión del corredor.

El impacto del temporal en la vida cotidiana

Casi 100 personas fueron evacuadas de la zona de alta montaña, entre turistas atrapados por la nieve en Polvaredas, Puente del Inca y Penitentes y pobladores de la zona, en un operativo coordinado entre Gendarmería Nacional, Defensa Civil, la Policía de Mendoza y la Patrulla de Rescate, con acumulaciones de nieve que en algunos puntos superaron los 3 metros.

Por las alertas, la Dirección General de Escuelas mantuvo durante varias jornadas la suspensión de clases presenciales en Malargüe, San Rafael, Valle de Uco, Potrerillos, Cacheuta, Uspallata y toda la zona de alta montaña.

Malargüe, Uspallata y el Valle de Uco vieron afectada su actividad escolar por el temporal de nieve. Foto de archivo.

Un cierre histórico

El cierre preventivo del 14 de julio respondió a la inminencia del temporal que ya anticipaban los pronósticos. Las nevadas, que se extendieron entre Punta de Vacas y Las Cuevas y llegaron a cubrir de nieve Uspallata, dejaron acumulaciones de hasta 4 metros en algunos sectores y afectaron 80 kilómetros de ruta: el registro más alto para la zona desde 2008.

Se estima que unos 3.400 camiones, 1.500 de ellos de origen extranjero, esperan actualmente en distintos puntos de Mendoza la reapertura del Paso Cristo Redentor.